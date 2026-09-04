Así es Mikael Baza, el futuro central zurdo del Barça: "Es un prototipo de jugador que no se encuentra"

El FC Barcelona no encontró a un central zurdo que satisficiera en el corto plazo las demandas de Hansi Flick. La dirección deportiva azulgrana, aun así, rastreó el mercado de jóvenes talentos para reforzar su cantera, en el que descubrió a Mikael Baza, defensa alemán de 16 años que llega procedente del Hamburgo. Aunque inicialmente recala con ficha del Juvenil B, el Barça confía en su progresión con vistas al primer equipo. Para conocer de cerca al zaguero, primo de Jonathan Tah, charlamos en exclusiva para SPORT con Rodolfo Cardoso, que lo tuvo a sus órdenes en las filas del club germano.

El actual entrenador del Hamburgo femenino entrenó a Baza en un par de sesiones especiales con el resto de cadetes y juveniles de la cantera. Pese a su corpulencia actual, mide 1,93 metros, el jugador con raíces costa marfileñas era de los más pequeños de la generación. "Era muy jovencito en comparación con los otros, tenía cuerpo de niño", recuerda Cardoso, exfutbolista de Hamburgo, Werder Bremen o Friburgo, además de internacional absoluto con Argentina.

Mikael Baza, con las categorías inferiores del Hamburgo / Instagram @mikael.baza

Sin embargo, el central alemán ha evolucionado físicamente en los últimos años. "Es un caso especial, porque se ha desarrollado bien, ha crecido bastante. Siempre ha estado en las selecciones inferiores de Alemania. En el Hamburgo lo han subido de categoría, ha jugado en el segundo equipo, con gente más grande", explica Cardoso.

Baza es internacional con la selección alemana sub-16, con la que ha disputado siete partidos este año. Pese a ello, en el país germano ha pillado por sorpresa su fichaje por el Barça. "Había muchos equipos detrás. Nunca pensamos que el Barcelona se iba a fijar en él", detalla Cardoso, que, aun así, no duda de sus capacidades: "Es un jugador muy joven, pero, si le dan tiempo, va a ser un gran jugador".

El canterano del Hamburgo, además de su envergadura, destaca por su velocidad. "Es un prototipo de jugador que no se encuentra, porque es alto, rápido y zurdo. Es un futbolista que promete", señala Cardoso, que lo ve con opciones de llegar al primer equipo en un futuro: "Tiene las condiciones para jugar en el Barcelona, por eso lo han fichado".