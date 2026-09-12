Mikael Baza debuta con nota en el Barça

El nuevo fichaje del FC Barcelona para sus categorías inferiores, Mikael Baza, tuvo sus primeros minutos con la camiseta azulgrana este viernes. El central zurdo debutó en las filas del Juvenil B durante un encuentro amistoso frente al Atlètic Sant Just, conjunto que milita en la Liga Élite. El duelo supuso un exigente test ante un rival de categoría sénior, compuesto por futbolistas de mayor recorrido que, en algunos casos, duplicaban en edad a los jóvenes canteranos culés.

Mikael Baza, en su presentación con el FC Barcelona / FCB

La diferencia física y el mayor rodaje del Atlètic Sant Just decantaron el resultado a favor del equipo rival, que hizo valer su veteranía. A pesar de la derrota en el marcador, las sensaciones dejadas por Baza en su estreno fueron positivas. El defensa completó una actuación notable considerando que era su primer choque y que apenas suma unos días de adaptación junto a sus nuevos compañeros. Durante el encuentro, se le vio expeditivo al corte, rápido en las coberturas, en un buen punto de forma física y mostrando jerarquía en la salida de balón.

Estrategia de mercado

Con 16 años y en su primer curso como juvenil, la incorporación de Baza se enmarca en la apuesta de futuro realizada por la secretaría técnica del club. El perfil del zaguero —potente, con presencia física (por encima del 1,90) y zurdo— encaja en la línea de trabajo del departamento de scouting azulgrana, que en los últimos meses ha reestructurado su área de captación para anticiparse a otros grandes clubes europeos en la búsqueda de talento joven.

Caicedo posa con la camiseta del Barça / FCB

Esta estrategia ha propiciado la llegada reciente de varios perfiles internacionales y nacionales. Junto a Mikael Baza, la dirección deportiva ha sumado piezas como Jesse Bisiwu, Josué Caicedo, Patricio Pacífico, Onstein o Ajay Tavares, además de captaciones en el mercado nacional como el canario Joni Hernández.

Monitorizado

A la espera de comprobar si su evolución le permite dar el salto al Juvenil A entrenado por Pol Planas a lo largo de la temporada, el futbolista ya se encuentra instalado en La Masia. Su proceso de integración continuará de forma gradual en el entorno del club, con un amplio margen de mejora por delante. Como curiosidad, Baza es primo del futbolista Jonathan Tah, que estuvo el curso pasado en el radar del Barça y que acabó fichando por el Bayern.