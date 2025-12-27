Mika Mármol, un posible ingreso que se cae para el Barça

En las últimas ventanas de fichajes, la venta de Mika Mármol se ha llegado a dar prácticamente por hecha en las oficinas del Barça. El central formado en La Masia aterrizó el verano de 2023 en la UD Las Palmas procedente del Andorra. El club 'pío pío' se hizo con el 50% de los derechos del futbolista, mientras que el otro 50% permanecía en poder del Barça. El de Terrassa firmó por los isleños hasta junio de 2026 y su rendimiento a lo largo de todo este tiempo ha sido muy positivo.

Prácticamente en cada mercado el nombre del catalán ha salido a la palestra como refuerzo de equipos importantes. Sin ir más lejos, este pasado verano el Girona ofreció una suma importante para llevárselo, pero el presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, se mostró inflexible pidiendo una cantidad más elevada. Finalmente, no hubo ningún acuerdo y el jugador continuó en las filas canarias pese al descenso a Segunda División.

CLÁUSULA DE 10 MILLONES

El Barça estuvo muy cerca de ingresar un buen pellizco de entre cuatro y cinco 'kilos' por esa mitad del pase del futbolista, pero esa posibilidad se desvaneció. Mika tiene una cláusula de rescisión, precisamente, de 10 millones, una cifra que también estuvo cerca de abonar la Roma hace un año en la ventana invernal. Otra ocasión en la que la entidad catalana se quedaba a las puertas de llevarse cinco millones a sus maltrechas arcas. De nuevo Miguel Ángel Ramírez se mostró inflexible. O cláusula o nada.

Mika mármol disputa un balón con Duk y Diawara en Butarque / LOF

Y en este tira y afloja llegamos a enero de 2026, año en el que el zaguero termina su vinculación con el club grancanario. Desde hace semanas la UD, por medio de su controvertido presidente, está apretando al futbolista para que renueve su vinculación y así no despedirse de la opción de hacer caja con él. Pero, por ahora, no ha fructificado.

APARTARLO, UNA DECISIÓN QUE MERMARÍA AL EQUIPO

Todo apunta a que el futbolista saldrá libre a partir del 1 de julio pese a la insistencia de su actual club, que ha incluso amenazado a su entorno con dejarlo toda la segunda mitad del curso sin jugar si no acepta una prolongación de contrato. Un ambiente enrarecido que 'choca' con el buen momento deportivo del equipo dirigido por Luis García, que, básicamente, es quien saldría más perjudicado de todo este embrollo, puesto que Mármol es indiscutible y una pieza clave (ha jugado todos los partidos completos menos los cinco que se perdió por lesión).

La UD está inmersa en la lucha por recuperar la categoría reina tras el descenso del curso pasado y Mika es el mariscal atrás del equipo. Apartarlo sería una pérdida muy sensible para las aspiraciones del cuadro isleño.

UNA VENTA AHORA SERÍA MORRALLA PARA LA UD

La opción de una venta ahora en enero se antoja también casi una utopía. A escasos meses de que se extinga su contrato las ofertas que llegan son muy a la baja y ahí hay que restar el 50% que se llevaría el Barça. De esta forma, el panorama indica que ninguno de los dos clubes podrá sacar tajada por el jugador y ese 50% de los derechos que tiene la entidad que preside Joan Laporta se evaporaría con el futbolista quedando libre.

Una palanca que se daba por hecha en las últimas ventanas de fichajes y que, salvo sorpresa, va a caerse.