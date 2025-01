Mika Marmol, otra palanca para el Barça: puede dejar cinco millones ya

Otra palanca más. El Barça comienza a ingresar en este mercado de enero en operaciones que no tenía previstas. Los países árabes van a dejar cerca de diez millones en dos operaciones: Unai Hernández, al Al Ittihad (5 millones) y Pau Prim, al Al Sadd (4 millones), y el siguiente podría ser Mika Marmol. La Roma está negociando su fichaje con la UD Las Palmas y el Barça ingresaría el cincuenta por ciento de la operación. Por el momento, el club italiano ha ofrecido 7 millones, pero no hay acuerdo y en Las Palmas piden el pago íntegro de la cláusula de 10 millones. Las negociaciones se están encarrilando y el club blaugrana está a la espera para ingresar.

El Barça es optimista en este caso ya que tiene la información de que el jugador estaría por la labor de salir y la UD Las Palmas podría aceptar si la Roma subre la propuesta final. El club blaugrana no tenía previsto repescar al jugador y le viene bien esta salida para acumular ya casi 15 millones de euros en este mercado sin haber dado salida a ningún futbolista del primer equipo.

Todas estas cantidades servirán para ampliar el límite salarial del equipo. El club, por ahora, no ha hecho movimiento alguno para incorporar a algún jugador aunque Rashford está encima de la mesa. En el Barça insisten en que no sucederá nada hasta los últimos días u horas de mercado ya que no desean pagar cantidades desorbitantes por el salario del jugador. O bien el United paga o bien Rashford se rebaja su ficha para poder venir.

El Barça no descarta tampoco alguna salida en los últimos días de mercado y hay varias vías abiertas. Y también se está a la espera por si hay un movimiento final por Mingueza o Trincao, jugadores por los que tiene un porcentaje alto de una futura venta. La prioridad máxima es utilizar el dinero para inscribir los nuevos contratos de renovación sellados en estas semanas. Araujo ha renovado y los próximos serán Pedri y Gavi esta misma semana. Habrá margen suficiente para inscribirlos a la espera de poder concretar un único fichaje.