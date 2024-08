Mika Faye ya no se entrena: ¡Cerca de salir del Barça!

Mika Faye puede ser el próximo jugador que abandone el Barça. El central senegalés no se ha entrenado ya con el resto de sus compañeros a pesar de no ser baja por motivos físicos, por lo que podría estar ya en la rampa de salida de la entidad blaugrana. La versión del club de última hora apunta a un virus, pero la realidad es que el club ya no le esperaba en la sesión de entrenamiento y habrá que ver como evolucionan los acontecimientos. El Rennes estaba apretando mucho en las últimas horas para ficharle y el Besiktas también había lanzado una propuesta de traspaso de unos 10 millones de euros. Mika Faye también cuenta con varias ofertas de cesión y el Barça le había abierto las puertas.

El futbolista senegalés, que fue fichado el verano pasado por dos millones de euros, ha realizado una temporada espléndida con el filial y llamó la atención a muchos equipos europeos. La intención del Barça era darle dorsal del primer equipo, convencidos de su potencial, pero el overbooking en el centro de la defensa le ha acabado sentenciado. Flick quería verlo como posible lateral izquierdo aunque no le ha convencido por lo que tanto él como el club han decidido que lo mejor es una salida...y si es con traspaso mejor.

Mika Faye está valorando algunas propuestas y la que podría priorizar es la del Rennes, que le asegura la titularidad. Grandes equipos europeos como el Inter han preguntado, pero el futbolista no quiere ser uno más de la plantilla sino desea asegurarse protagonismo para no estancarse. El Barça le dejará elegir destino siempre que haya un traspaso razonable y, sobre todo, que exista una opción de recompra para el futbolista. Sus días pueden estar contados.