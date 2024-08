Mika Faye 'desbloqueará' la operación Chiesa

La ofensiva del Barça por Chiesa está al rojo vivo. Después de que se deslizara el nombre de Rafael Leâo como el gran objetivo una vez cerrada la carpeta Nico Williams, lo cierto es que la secretaría técnica centra sus esfuerzos en un nombre mucho más factible. El extremo italiano, apartado por Thiago Motta, que no cuenta con sus servicios, ve con buenos ojos y habría dado el OK a la opción del Barça.

Deco, tras cerrar esa urgente operación salida con Gündogan y Vitor Roque (pendiente el asunto de Lenglet, que parece que volverá a ir para largo), centra el foco ahora en reforzar el extremo zurdo. El ex de la Fiorentina, que estuvo en la pasada Eurocopa, puede ocupar ambos lados del flanco de ataque.

Según apunta 'Calciomercato', quien puede desatascar la operación Chiesa es Mika Faye. El Barça tiene varias vías abiertas de negociación por el traspaso del central, pero parece que será el Rennes quien se lleve el gato al agua.

Faye jugó en la gira americana del Barça / SPORT

El club francés habría, de hecho, alcanzado un acuerdo con el FC Barcelona por unos 12 millones de euros, más algunos variables. Y una opción de recompra que rondaría los 35 'kilos'. Además, el Barça ingresaría un 25% de una futura venta. Gracias a ese ingreso, el Barça podría hacer una oferta a ala Juventus por hacerse con Chiesa. Según ha podido saber SPORT, nueve fijos y cuatro variables ofrecería la entidad barelonista. Veremos si serán suficiente para colmar las exigencias del club 'bianconero'.

Federico aceptaría rebajarse lo que está ganando ahora mismo en la 'Juve' y bajar de cinco a cuatro millones netos para poder tirar hacia adelante el tránsfer.

MUY POR DEBAJO DE SU VALOR

Fuentes cercanas a la Juventus contaron a SPORT que la 'Vecchia Signora' no pedirá demasiado dinero por Chiesa. Otrora una de las grandes estrellas de los 'bianconeri', el atacante no cuenta para el nuevo técnico. Un viejo conocido del Barça, por cierto, como Thiago Motta. "Nuestra postura no ha cambiado, no entra en nuestros planes. Hemos hablado. Es una muestra de respeto que tengo por todos, transparencia, claridad", declaró públicamente el míster.

El deportivo es uno de los motivos por los que el club piamontés dejaría salir por alrededor de 15 millones al atacante a pesar de tener un valor de mercado de 35 'kilos', pero no es el único. Por un lado, cabe recordar que Chiesa accabo contrato en 2025, por lo que existe el riesgo de que el próximo verano se vaya con la carta de libertad y no deje un euro en caja.

RECHAZÓ UNA RENOVACIÓN A LA BAJA

Según ha podido saber SPORT, la Juventus ofreció a Chiesa la renovación recientemente en un formato parecido al que el Barça hizo en su momento con De Jong o Lenglet. Esto es, con una rebaja salarial y un diferimiento acumulable a los años de contrato. El italiano, como el neerlandés y el francés, rechazó la propuesta.

A partir de aquí, empieza un 'pulso' entre Barça y Juventus por cuadrar las cifras. Desde Italia, como decíamos, esperan 15 'kilos' por el extremo, pero el Barça no piensa pasar de los 10 fijos. Otro juego de ajedrez que debería lidiar Deco en un verano complicadísimo, una vez más, por ese contexto económico delicado.