Miguel Olmo: "Mentiría si dijera que no preocupa..."

Dani Olmo está pendiente de la decisión definitiva del CSD respecto a su inscripción en LaLiga. El organismo que preside José Manuel Uribes debe fallar como muy tarde el próximo 7 de abril tanto en su caso como en el de Pau Víctor. En el caso de que el fallo sea positivo para los intereses del Barça, todo arreglado. Si no fuera así, el club tiene previsto acudir a la justicia ordinaria para pedir la cautelar hasta final de temporada.

El padre del futbolista, Miguel Olmo, pasó por los micrófonos del programa 'Tu Diràs' de Rac1 y, entre otros temas, habló sobre la inscripción de su hijo. No escondió que está pendiente de ello: "Sí, claro, te engañaría si dijera que no preocupa, pero confiamos en que se haga buen trabajo". Lo cierto es que el pasado mes de enero, cuando no se pudo concretar su inscripción por llegar la documentación fuera de plazo, tanto Dani como Miguel vivieron días muy complicados.

Recadito a LaLiga

Charlando sobre el estado físico del mediapunta, Miguel, que también fue futbolista, se quejó del calendario, demasiado cargado de partidos, una situación difícil de gestionar a nivel físico. Sobre Dani dijo que "está bien, con muchas ganas, el chaval está perfecto, al cien por cien".

Eso sí, comentó que "nos han puesto con calzador un partido este jueves y en prácticamente ocho días jugarán cuatro partidos, las cosas de la Liga...", dijo de forma irónica, aunque se le entendía todo. De hecho, añadió que "no sé yo si los que estuvieran ahí fueran otros se si jugaría este partido...", en clara referencia al máximo rival por el título del Barça.

Pese a todo, Miguel Olmo comentó que "lo está gestionando bien el míster, la gestión de quién juega y quién no juega y cuándo les toca, lo que pasa es que sí que es verdad que es complicado encontrarse un partido el jueves cuando tienes a jugadores como Araujo o como Raphinha que tienen que volver en un vuelo privado para intentar estar en el partido".