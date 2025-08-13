Miguel Galán denuncia a Tebas por desvelar las cuentas del Barça

Miguel Galán, presidente deTransparencia y Democracia en el Deporte, vuelve a la carga. Ha presentado una denuncia al CSD contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, por desvelar las cuentas del Barça públicamente. Quien inició los procesos de inhabilitación de Ángel María Villar o Luis Rubiales, considera que Tebas ha cometido "cinco infracciones graves" por haber incumplido el deber de confidencialidad. El CSD estudiará el caso por si debe elevarlo al TAD para que emita un veredicto tras investigar el asunto.

Según reveló el diario 'As', Galán ha formulado un escrito de 50 páginas en el que quiere defender los derechos de los socios del Barça ante la supuesta inacción de la Junta Directiva blaugrana, que no ha realizado denuncia alguna y que, por ahora, mantiene relaciones cordiales con Tebas a pesar de los problemas que exsisten con la inscripción de futbolistas.

Los motivos de la denuncia se remontan al Caso Olmo-Pau Víctor en que LaLiga emitió una serie de comunicados. En concreto, la patronal emitió uno el 2 de abril en el que informaba que el club blaugrana estaba incumpliendo el límite salarial y constataba que el Barça no registró a tiempo la operación de la venta de asientos VIP por el que va a ingresar 100 millones de euros. El Barça reaccionó de inmediato acusando a Tebas de incumplimiento del deber de confidencialidad y LaLiga retiró el comunicado de su página web.

Galán afirma que el Barça nunca ha revelado estas informaciones previamente, por lo que fue LaLiga la que dio conocimiento público. También destaca la reunión entre LaLiga y el presidente del Athletic en pleno caso Nico Williams y en la que se pudo revelar información económica del Barça que pudo desactivar el fichaje del extremo por el club blaugrana.

La denuncia quiere llegar hasta las últimas consecuencias con la inhabilitación del actual presidente de LaLiga, Javier Tebas, por este tema.