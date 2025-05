Miguel Galán acusa a Tebas tras sus declaraciones en el Congreso contra el Barça

Miguel Galan, presidente del Centro Nacional deFormación de Entrenadores (CENAFE) y experto en derecho deportivo, ha vuelto a decir la suya sobre Javier Tebas y sus acusaciones al FC Barcelona en el Congreso.

En este caso, Galán argumenta que el presidente de LaLiga, "expedientado y al borde de la inhabilitación", "acusa al FC Barcelona de Correupción Deportiva sin pruebas" después de sus declaraciones en el Congreso de Diputados. Explica que "el delito de corrupción deportiva está vinculado a la alteración de la competición" y que "para que se configure el delito, debe haber un comportamiento que busque alterar el resultado de un evento deportivo de manera ilícita".

Así, apunta que "no se ha demostrado en ningún momento que se haya alterado ningún evento deportivo ni siquiera que se haya ofrecido alterar un evento deportivo". Y, además, que "durante el procedimiento judicial del Caso Negreira ha habido defectos de forma como la notificación tardía y ex temporal de la prórroga de la instrucción. No existe delito de corrupción deportiva ni el Fútbol Club Barcelona ni ningún directivo va a ser condenado por corrupción deportiva, el procedimiento está abocado al archivo sobre este delito de corrupción deportiva".

Sin embargo, Galán sí que dice que el delito de administración desleal sí podría tener algo más de recorrido, porque "parece no estar justificado pagar con dinero del club unos informes de árbitros con unos importes desorbitados".

Y, como dijo ya en su momento, que el Barça "tiene en su mano destituir al Sr Tebas mediante denuncia al CSD por haber vulnerado la confidencialidad de los estados financieros del Fútbol Club Barcelona mediante la publicación de un comunicado después borrado incumpliendo los reglamentos de La Liga"