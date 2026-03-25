Miguel Ángel Román analiza cómo están avanzando las obras en el Spotify Camp Nou: "Es fundamental cuidar esta zona del estadio"

El FC Barcelona atraviesa uno de sus mejores momentos, coincidiendo con la reapertura de las puertas del Spotify Camp Nou después de 909 días, debido a las reformas que todavía continúan. El conjunto dirigido por Hansi Flick no solo sigue invicto, sino que además aún no conoce ni la derrota ni el empate.

Las últimas novedades sobre el avance de las obras fueron la reapertura del Gol Nord y el estreno de la zona de animación. No obstante, en los últimos días, algunos culés se han quejado sobre algunos aspectos del nuevo estadio. Por esta razón, Miguel Ángel Román, periodista de DAZN, compartió un vídeo en YouTube analizando si todo lo negativo del Camp Nou es verdad o no.

El primer tema que analizó es que "muchos dicen que por fuera el nuevo Camp Nou parece una obra en mitad de la ciudad", lo que provoca una sensación de que estás entrando a un perímetro en obras y no a un estadio terminado. Sin embargo, el periodista quiso dejar claro que "hay que entender dónde está el estadio, ya que no está aislado".

"Está encajado en la ciudad y rodeado de avenidas y vecinos. Eso obliga a trabajar por fases y a mantener partes en modo obra mientras otras ya funcionan. Por eso el exterior suele ser lo último que queda del todo". Asimismo, reconoció que es normal y eso no significa que esté mal hecho. "Está en fase incómoda, donde lo importante ya está encaminado y el acabado exterior todavía está por llegar", expuso.

Sobre el Espai Barça, el creador de contenido fue claro: "Da la sensación de estar terminado. Antes de los partidos siempre hay ambiente y las tiendas se ven acabadas y totalmente operativas. Aunque todavía puedas ver algún andamio suelto, en general se percibe un entorno organizado y pensado para recibir a mucha gente".

El FC Barcelona estrena su nueva grada de animación / Xavi Espinosa

A pesar de que ha oído muchas críticas respecto a los accesos, el periodista no dudó en decir que "han sido ordenados y, sobre todo, bien señalizados". "Puedes llegar a tu localidad siguiendo indicaciones claras. ¿Y hay aglomeraciones? Sí, pero son las típicas de cualquier estadio grande en un día de partido", advirtió.

El problema de la zona de animación

Otro de los aspectos que analizó es la visión desde la nueva zona de animación, debido a que ya ha habido las primeras quejas. En primer lugar, confesó que "no es la mejor visión del campo, especialmente si estás ocupando las últimas filas".

El problema es la valla LED publicitaria, pero el club ya está manos en la obra en solucionar el problema: "El Barça quiere limitar esas entradas con visibilidad reducida y jugar con la distancia respecto a la grada de esos panales, que molestan más en los partidos de la Champions League".

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Tiene claro que "es fundamental cuidar esta zona del estadio, ya que el ambiente que se vive en el Camp Nou durante los partidos lo pone los ochocientos y pico espectadores que están en la grada de animación".