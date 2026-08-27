Miguel Ángel Ortiz Arias, a Raphinha: "Me gusta tu bigote"

El FC Barcelona y el Athletic Club se enfrentan en el Spotify Camp Nou en un encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga, que fue aplazada. El conjunto azulgrana afronta el duelo con buenas sensaciones después de su contundente victoria en Elche.

El equipo dirigido por Hansi Flick firmó una actuación prácticamente perfecta en el Martínez Valero y se impuso por 0-5 al conjunto ilicitano. El Barça dominó el encuentro de principio a fin y aprovechó prácticamente todas las oportunidades que tuvo para sentenciar el partido.

Ahora, los azulgrana afrontan un nuevo reto ante un Athletic Club que inicia una nueva etapa en el banquillo. Edin Terzić ha asumido las riendas del conjunto vasco tras la salida de Ernesto Valverde, dando comienzo a un nuevo proyecto en Bilbao.

El estreno liguero de Terzić, sin embargo, no fue el esperado. El Athletic cayó por 1-3 en San Mamés frente al Sevilla y llega al Camp Nou con la intención de reaccionar y conseguir un resultado que permita recuperar la confianza después de ese tropiezo.

Un partido aplazado y con muchos alicientes

El conjunto rojiblanco buscará además dar una alegría a su afición en un escenario de máxima exigencia. El Barça, por su parte, quiere mantener la dinámica positiva y confirmar las buenas sensaciones mostradas en su última jornada. En un día, además, que puede ser el del debut de Rodri con la camiseta del Barça.

El encuentro también está rodeado de un ambiente especial en las horas previas. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha organizado una acción en el estadio relacionada con Catalunya, con presencia de banderas esteladas en las gradas del Camp Nou, tras los incidentes en las afueras del estadio del Martínez Valero el pasado fin de semana, donde se agredió brutalmente a un menor del Barça.

Pero más allá de lo deportivo y del ambiente en las gradas, una imagen de la previa también ha llamado especialmente la atención. El árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias protagonizó un curioso momento con Raphinha antes del comienzo del encuentro.

Bigote por bigote

Durante la previa del Barça-Athletic, el colegiado sorprendió al futbolista brasileño con un comentario inesperado sobre su aspecto: "Me gusta tu bigote", captado por la RefCam, la cámara de los árbitros que lucen en el pecho.

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Raphinha esta temporada luce un 'look' diferente, con un bigote ranchero. Curiosamente, y es por eso que el árbitro hizo la broma, Ortiz Áreas también luce un visible bigote. Cabe destacar que los árbitros no pueden llevar barba, pero bigote sí.