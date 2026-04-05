Miguel Ángel Gil, a vueltas con la polémica del Atleti - Barça: "Solo queda sentir vergüenza"

Sigue viva la polémica a raíz del partido del Atlético de Madrid contra el FC Barcelona de este sábado (1-2) y la acción de Gerard Martín con el colchonero Almada. El defensa azulgrana vio primero la tarjeta roja por parte del colegiado Busquets Ferrer, pero el balear fue llamado por el VAR, donde estuvo Melero López, para advertirle que no había juego brusco grave, ni imprudencia y el contacto era inevitable. Se quedó en tarjeta amarilla finalmente, pero encendió las iras del cuadro colchonero, hasta el punto de que ya en bien entrado el día después, ha intervenido el CEO Miguel Ángel Gil, para pronunciarse al respecto y asegurar que "solo queda sentir vergüenza".

Atlético de Madrid - FC Barcelona I La targeta roja anulada a Gerard Martín / LALIGA

Lo hizo el consejero delegado colchonero a través de un comunicado en forma de noticia publicado por las redes sociales de la entidad rojiblanca. “Cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios que comparte la Federación, solo queda sentir vergüenza. No es posible que nos dejen escuchar sus comentarios, completamente contrarios a lo que debería ser el correcto funcionamiento del VAR, y no pase nada", aseguró en el inicio del contundente texto.

A juicio de Gil Marín, "los árbitros tienen el mismo derecho a equivocarse que jugadores, técnicos y dirigentes, pero los errores del juego son eso, errores. Otra cosa es que un árbitro desde el VAR predisponga al principal cuando está juzgando una acción”.

El consejero delegado es de la opinión de que "el VAR solo debe intervenir para corregir errores no interpretables, no para decidir en lugar del árbitro principal”, el motivo que más ha desesperado a los colchoneros tras conocerse, pasada la medianoche del sábado al domingo, los audios del VAR y en conceto, el de la jugada más polémica cuando el Atlético ya estaba con diez sobre el césped por la roja a Nico González (también hubo paso por el VAR de Ferrer Busquets para rectificar).

Se 'alarga' la polémica con la Champions muy cerca

Tampoco le sentó nada bien a Miguel Ángel Gil rque el propio CTA explicara una jugada igual a la del Metropilotino en un Betis-Rayo Vallecano: “Y lo peor de todo es que el propio CTA explique una jugada hace unas jornadas, asegure que debería haberse resuelto mostrando tarjeta roja y ayer en una jugada idéntica el árbitro tome la decisión correcta y el VAR le lleve al error extralimitándose en sus funciones, ésas que nos han explicado a jugadores, técnicos y directivos y que lamentablemente luego no se cumplen”, concluyó.

El Atleti-Barça del sábado sigue trayendo cola y 'alargando' la polémica a ya solo tres días de que ambos equipos vuelvan a verse las caras, esta vez en la ida de los cuartos de final de la Champions League y en el Spotify Camp Nou. Los ánimos siguen muy caldeados.