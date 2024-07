Sin miedo a Mbappé

El momento que Florentino Pérez soñaba y para el que tuvo que esperar cinco largos años. “Bienvenido, Kylian. Has nacido para jugar en el Real Madrid”. El discurso que el máximo mandatario blanco venía ensayando en sus sueños más húmedos y que por fin pudo llevar a cabo este 16 de julio de 2024. Ante 70.000 personas en una demostración de poder y de músculo del madridismo. A priori, una exhibición que ‘intimida’ a los principales clubes europeos que buscarán arrebatar el título de campeón de Europa al conjunto blanco. No solo mantiene su temible bloque, sino que añade al considerado por muchos mejor futbolista del planeta.

Al-Khelaïfi resistió los ‘envites’ de Florentino lo que buenamente pudo a base de petrodólares, pero Kylian tenía claro que tarde o temprano iba a fichar por el Madrid. A partir de aquí, el Barça, que es, a priori, quien más sufrirá este equipo ‘supergaláctico’, ¿debe sentir miedo realmente de su archirrival?

CARPETAS POR CERRAR

Vaya por delante que el club azulgrana debe cerrar aún unas cuantas carpetas para diseñar la plantilla definitiva de la que deberá disponer Hansi Flick. Pero con los ingredientes que ya tiene, con la explosión de Lamine Yamal y la proyección de piezas como Pau Cubarsí, Fermín, Gavi.

Mbappé copia a Cristiano Ronaldo en el día de su presentación / Twitter

Cosas de la vida, el mismo día de la ‘première’ de Kylian Mbappé la UEFA otorgaba a la obra de arte de Lamine Yamal ante la Francia del propio ex del PSG como el mejor tanto de la Eurocopa. A sus 17 años, el extremo de Mataró ‘amenaza’ con ocupar el trono de los Mbappé, Haaland y compañía. Ya es más que una simple ‘amenaza’, que un adolescente con buena pinta de poder llegar a algo. Si ha centrado los focos y se ha convertido en icono mediático del torneo en Alemania por encima de la constelación de estrellas que participaban es por algo. Algo sólido.

NO SE LE PUEDE EXIGIR A LAMINE

Pese a que no se le puede exigir a Lamine que el próximo curso eclipse a Mbappé, que se establezca una especie de duelo de astros, sí que la confirmación de la magnitud de su juego y alcance lo sitúan como un nombre propio que, quiera el Barça o no, quiera el chico no, estará en boca de todos.

Lamine Yamal y NIco Williams, la dupla de moda de la Eurocopa 2024 / EFE

Si el Barça cierra a Nico Williams, su gran objetivo este verano y otro de los grandes protagonistas (también, como Lamine, en el mejor once de la Eurocopa) de la competición, tendrá, seguramente, a los dos extremos con más proyección de futuro del mundo. Junto a Lewandowski de referencia arriba, a Gündogan, a Gavi, a Pedri, a Fermín, a Koundé, a Cubarsí, a Balde, a Araujo. Por ahora, en can Barça no se ha activado el famoso ‘canguelo’ ni hay un miedo generalizado a que el Madrid se pasea tanto en competiciones domésticas como en Europa. Se confía en el plus físico que pueda dar el equipo con Flick y en levantar la situación económica y dar el salto necesario para mirar a cualquiera de tú a tú.

MILLONES CONTRA CANTERA

Una temporada más, la rivalidad crónica Real Madrid-Barça será, a la práctica, un millones contra cantera. Porque el club blanco, aún más sin Nacho, será una aglomeración de futbolistas fichados a golpe de talonario. Ojo, una planificación de contrataciones en la mayoría de casos acertadas, con futbolistas que han dado y están dando rendimiento. Pero sin que Carlo Ancelotti haya introducido en sus planes a nadie que haya salido de La Fábrica. Ser canterano blanco es sinónimo de no tener ningún tipo de esperanza de triunfar o siquiera debutar con el primer equipo.

Pau Cubarsí renovado hasta 2027 / EFE

Si nos vamos a la capital catalana, en el Barça la cantera, es indudable, tiene una incidencia mayúscula. También se ha gastado, obvio. Lewandowski, Koundé o Ferran no llegaron precisamente gratis. Pero la columna vertebral y el mayor orgullo procede de las entrañas del club. De todo un proceso en la cantera que empieza con los captadores, sigue con los responsables de metodología, con los entrenadores de la base, coordinadores.

LOS CLÁSICOS Y LA EXHIBICIÓN DE LAMINE

Si ya de por si un clásico es el partido más seguido y mediático del planeta, en esta temporada 2024/25 apunta a ser algo mayúsculo. No solo por la mera presencia de Mbappé, sino por el crecimiento de Lamine Yamal y esa hipotética llegada de Nico Williams. Varios de los futbolistas más mediáticos del planeta se darán cita en el Bernabéu y en el nuevo Spotify Camp Nou. 27/10 en Madrid y 11/05 en Barcelona.

Ahí estará otro de los atractivos, el nuevo coliseo azulgrana. No estará al 100% de su capacidad, pero sí se vestirá de gala para la ocasión. En cuanto al estadio madridista, cabe recordar que Lamine Yamal, con apenas 16 años, ya realizó una exhibición este curso pasado pese a terminar en derrota la contienda. No es la única vez que ha sido allí aclamado, puesto que hay que recordar aquel partido con España ante Brasil en la que levantó aplausos y puso al público en pie. Alicientes, sin lugar a dudas, sobrarán. Mínimo tendremos dos clásicos…