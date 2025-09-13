El miedo de Gavi, De Jong descartado y OK a Raphinha

El 'nombre estrella' de la rueda de prensa de Hansi Flick fue, sin duda alguna, el de Lamine Yamal y las molestias en el pubis que le impedirán jugar al de Rocafonda este domingo en el Johan Cruyff contra el Valencia. Pero hubo otros nombres propios de la plantilla azulgrana que salieron en la comparecencia del técnico. Entre ellos, los de Gavi, Frenkie de Jong y Raphinha.

Germán Bona

Sobre Gavi, Flick admitió en la rueda de prensa que el jugador "tenía miedo de esta situación tras la lesión que sufrió. Lo que tiene que hacer es trabajar y esforzarse, ver cómo evoluciona", aconsejó el técnico alemán.

Lo más destecado de las palabras de Flick sobre su futbolista, con el que tiene un 'feeling' especial, es que, a su juicio, hay que dejarle tranquilo. Que no se agobie. "No queremos poner presión sobre esta situación. Tendrá que volver en forma, con la confianza en su cuerpo, en su rodilla", comentó Flick de quien considera que Gavi "puede ser el corazón de este equipo, por su mentalidad, lo da todo por el equipo y el club".

Frenkie y Raphinha

Por su parte, Hansi Flick descartó completamente para el partido de este domingo a Frenkie de Jong, pese a que en los 15 minutos abiertos para los medios de comunicación trabajó con el grupo. "No estará mañana, no podrá jugar", fue su respuesta.

En cambio, dio Flick el visto bueno a Raphinha pese a haber jugado (como Araujo) la madrugada española del martes al miércoles y haber tenido solo dos entrenamientos para preparar el choque. Además, el brasileño con el hándicap de la altura de Bolivia. "Está bien y disponible. Entrenó bien, aunque regresó hace poco", dijo.

El regreso de Marc Bernal

Antes de la rueda de prensa de Hansi Flick, el club comunicó el alta de Marc Bernal como estaba previsto tras cumplir el canterano un año de la operación de rodilla. Una gran noticia, que el técnico celebró como es lógico, aunque advirtió que se irá de una manera muy precavida en la gestión de su vuelta, tanto desde el punto de vista físico como del emocional.

"No estará en el once, pero sí en el banquillo. Estamos muy contentos de tener su calidad en el equipo. Mañana, toda esta emoción, de volver al banquillo, tendremos que gestionarlo y cuidarlo", fueron las palabras de Hansi Flick sobre el de Berga.