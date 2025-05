Miedo absoluto a Lamine Yamal: "Me eché atrás"

La derrota ante el Villarreal en el Estadi Olímpic Lluís Companys no empañó ni por un segundo la fiesta en la que se convirtió Montjuïc para celebrar la 28ª Liga del Barça junto a su afición. Ni la fiesta ni tampoco la nueva exhibición de Lamine Yamal sobre el terreno de juego.

Para sorpresa de muchos, Hansi Flick no fue tan conservador como cabía esperar al inicio del encuentro. El alemán, que en la rueda de prensa es cierto que había dejado claro que su intención pese al ambiente de fiesta y resaca era terminar LaLiga ganando ante el público culé, apostó por un once ante los de Marcelino que fácilmente podría haber alineado en una final.

En ataque, como no, no podía faltar Lamine Yamal, que volvió a ser protagonista para goce del barcelonismo. El joven de 17 años (sí, es necesario recordarlo porque no es normal) volvió a ponerse al equipo al espalda cuando el Villarreal se adelantó en el marcador y se propuso brindar un espectáculo único a los suyos. Regates imposibles, remates de rosca marca de la casa y un gol con una parábola que solo podía llevar su firma para empatar el partido y, minutos después, desquebrajar a la defensa para que Fermín remontara.

FC Barcelona - Villarreal: El gol de Lamine Yamal

Solo por esos minutos de explosión de talento, más allá de la posterior derrota, ya valió la pena subir hasta Montjuïc. Dejando a un lado el disfrute de los aficionados, quien también 'sufrió' a Lamine fueron los defensas del Villarreal.

Tras el partido, Pape Gueye, que tan solo compartió unos minutos con el extremo sobre el césped tras entrar en la segunda mitad por Parejo, confesó sus sensaciones al enfrentarse al joven talento azulgrana: "Chicos, Lamine Yamal es realmente bueno. En un momento dado, me miró fijamente y dije: 'Eh, no quiero terminar en un edit de TikTok'. Me eché atrás enseguida. ¡Quiero un final de temporada tranquilo!", aseguró entre risas.

Dejando a un lado las bromas, el centrocampista groguet solo tuvo palabras de elogio que dejan claro el miedo que genera Lamine Yamal a sus rivales: "Es quien decide las acciones del Barça… ¡con 17 años! Es un jugador muy maduro. Cuando hacía locuras, algunos de nuestros jugadores decían: 'Es mejor que Messi'. El entrenador incluso había pedido a los jugadores de banda que hicieran una doble marca sobre él”.