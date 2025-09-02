Midea, nuevo Main Partner del FC Barcelona a partir de la temporada 2026/27

La compañía de electrodomésticos Midea será uno de los Main Partner y Official Home Appliances Partner del FC Barcelona. Este acuerdo estará vigente a partir de la temporada 2026/27 y durante cinco campañas, hasta la 2030/31.

Midea activará su patrocinio a partir del 1 de julio de 2026, entre otros activos, incorporando su logotipo en la manga izquierda de la camiseta del primer equipo del FC Barcelona, tanto en los partidos como en los entrenamientos. Aunque se trata de un acuerdo que será visible en unos meses, el acuerdo se ha sellado en las oficinas del Club con la presencia de Rafael Yuste, vicepresidente primero del FC Barcelona, y de Lewis Fu, presidente de Midea International Business.

Líder en electrodomésticos inteligentes

Midea es la compañía de electrodomésticos inteligentes número 1 en el mundo, una empresa que también desarrolla soluciones para sectores como la tecnología industrial, la tecnología para edificios, la robótica y la automatización, el sector médico y la logística inteligente.

Midea Group, afincada en 1968 en la ciudad de Beijiao (China), tiene más de 190.000 empleados en todo el mundo, generó unos ingresos de 57,5 mil millones de dólares en 2024 y se situó en la posición 246 del ranking Fortune Global 500 de 2025.

Satisfacción por la alianza

El vicepresidente del FC Barcelona, Rafael Yuste, aseguró que "será un honor para el FC Barcelona incorporar a Midea, a partir de la temporada 2026/27, a la gran familia culé. Su liderazgo en el ámbito de las soluciones inteligentes para el hogar y su vocación por la investigación y la innovación se alinean perfectamente con el talante de un FC Barcelona que se proyecta al futuro. Esta alianza demuestra, de nuevo, el poder de la marca Barça como polo de atracción de compañías de todo el planeta que ven en el FC Barcelona el mejor altavoz para su proyecto”.

Por su parte, Lewis Fu, presidente de Midea International Business, añadió: "El FC Barcelona es uno de los clubes de fútbol de mayor éxito de todos los tiempos y uno de los equipos deportivos más populares e icónicos del mundo. Esperamos que ésta sea una larga colaboración en la que Midea y el FC Barcelona sean el número uno del mundo dentro y fuera del campo."