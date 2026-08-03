La cesión de Ter Stegen será oficial este martes: "Seremos un mejor equipo"

La cesión de Marc-André ter Stegen al Ajax está muy cerca de ser oficial. De hecho, según ha podido saber SPORT, el Barça espera anunciar oficialmente la cesión este martes. El guardameta alemán, que abandonó el pasado viernes la concentración del FC Barcelona en St George's Park, recalará en el conjunto neerlandés, que asumirá el 10% de su ficha. En Ámsterdam, se reencontrará con Míchel Sánchez, que ya da por hecha su llegada. "Con ellos en el equipo (Ter Stegen y Julian Brandt), el Ajax será un equipo mejor", reconoció el preparador vallecano.

El guardameta pasó el reconocimiento médico en la capital de los Países Bajos el pasado sábado. Pese a que ni Ajax ni el Barça han hecho ningún anuncio oficial, la confirmación de su fichaje es inminente, como ha explicado el entrenador del cuadro 'ajacied'. "Son dos grandes jugadores que mejorarán nuestro equipo. Por supuesto, todavía tienen que entrenar con nosotros, pero estoy contento", detalló Míchel en declaraciones recogidas por 'Ajax Life'.

Ter Stegen, en el avión camino a Inglaterra / FC Barcelona

Ter Stegen, con contrato hasta 2028, recalará cedido en el club neerlandés, que asumirá el 10% de su salario. El FC Barcelona, por tanto, aún deberá pagar la mayor parte de la ficha del portero alemán, que encadena su segunda cesión consecutiva, tras la salida en enero rumbo al Girona. En Montilivi, únicamente participó en dos encuentros, por culpa de una lesión en el isquiotibial izquierdo. Aun así, generó una grata impresión en Míchel, que lo ha firmado para su nueva etapa en Ámsterdam.

"El objetivo es devolver al Ajax donde pertenece el club. Para mí, eso significa que tenemos que luchar por premios. Participamos en tres competiciones. En todos esos torneos tenemos que competir por los premios", apuntó el técnico de 50 años después del partido entre el Ajax y el Volendam de este pasado domingo, en el que aún no participaron Ter Stegen ni Brandt, otro de los fichajes estrella del club neerlandés. "Julian puede jugar como mediapunta, pero también en otras posiciones del centro del campo. Es un jugador con muchas cualidades en la fase final del ataque, es un rematador letal y tiene buenas habilidades para el pase", sentenció Míchel, que ya espera con los brazos abiertos a su nuevo portero.