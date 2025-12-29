Míchel se pronuncia sobre el interés del Girona en Ter Stegen

Ter Stegen se ha convertido en uno de los posibles movimientos del FC Barcelona este mercado de invierno. Los culés tienen tres porteros de primer nivel, pero Hansi Flick tiene claro que su número uno es Joan Garcia.

El alemán quiere jugar porque este mismo verano se disputará el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Es la gran oportunidad de Ter Stegen para jugar un torneo importante con su selección y por eso se baraja la opción de una cesión que sería buena para las dos partes.

El Girona es el equipo que más pendiente está del jugador alemán. Míchel tiene un problema en la portería, ya que Gazzaniga no termina de dar confianza y la situación de Livakovic es complicada.

El entrenador del conjunto gironí fue galardonado con el premio del jurado en la gala de la Federació Catalana de Futbol y en la misma gala se le preguntó por el interés en Ter Stegen. Míchel sonrió y habló sobre el posible movimiento.

"En homenaje a este premio quiero decir una cosa que se dice en Girona: 'No fotis', es una expresión de sorpresa", el madrileño consiguió destapar las risas en el público.

Eso sí, dejó claro que es un jugador de nivel muy alto y que sería un buen fichaje para cualquier equipo: "Es un jugador top, a todos les gustaría tener un jugador así".

En la misma sala estaba Rafa Yuste, vicepresidente del FC Barcelona. Gerard Romero y Victor Navarro, los copresentadores de la gala, quisieron preguntarle por ese posible movimiento e incluso le ofrecieron un bolígrafo por si quería firmarlo en directo.

"Quiero desearle toda la suerte a Míchel porque no lo están pasando bien, pero estoy seguro de que, como lleva el equipo, el Girona se quedará en Primera División", dijo el vicepresidente.

Míchel sabe del nivel de Ter Stegen, aunque está centrado en los grandes retos que tiene su equipo en los siguientes encuentros: "Este mes es muy importante para nosotros. El 2025 no ha sido lo mejor para nosotros; la realidad es que somos un club que no es fácil estar en un momento de sufrimiento y que se tenga confianza en el entrenador. Es un signo de confianza y estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo", terminó.