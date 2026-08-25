Michel Platini, 71 años, expresidente de la UEFA: "Una jugada de Kubala cambió mi vida para siempre"

Platini concedió una entrevista a Canal+ en la que abordó diferentes aspectos de su vida. El que fue futbolista y Presidente de la UEFA, es considerado como uno de los mejores jugadores del siglo XX y uno de los grandes centrocampistas de la historia del fútbol. Fue considerado por la IFFHS y la revista como el mejor futbolista francés del siglo pasado.

Aunque está alejado del panorama futbolístico, tras su paso por la UEFA, sigue enfocado en batallas legales para limpiar su nombre. Aunque ya fue absuelto de los cargos de corrupción que frenaron su carrera en 2015, ahora busca revancha contra la FIFA.

Alucinaba con Kubala

Sin embargo, Platini tuvo tiempo para recordar cuando era pequeño y empezó a ver fútbol. Platini cuenta que tenía unos 6 años cuando su padre lo llevó al estadio de Metz. Desde la grada vio jugar a László Kubala, que participaba en un partido de veteranos/selección internacional.

"Hace años, vi un partido de jugadores del Metz y del Estrasburgo contra una selección internacional, en la que había dos jugadores de clase mundial. Uno era Puskás y el otro era el 'señor Kubala'", empieza contando en declaraciones a Canal+.

"Y aquel día ocurrió algo que cambió toda mi vida, aunque yo no lo sabía en aquel momento. Kubala, en el centro del campo, recibe un balón desde la derecha y lo pasa hacia el otro lado. Se gira y, sin mirar, da el pase hacia el otro lado, de espaldas. Aquello me traumatizó, pero positivamente", explica.

Luis Suárez y Laszi Kubala siempre mantuvieron uyna gran relación / Archivo

Platini relata como alucinaba con Kubala. Ladislao Kubala era un delantero corpulento y de técnica prodigiosa, que revolucionó el fútbol español de la década de 1950 como la gran estrella del FC Barcelona.

"Entonces le pregunté a mi padre, que estaba a mi lado: 'Pero papá, ¿cómo lo ha hecho?'. Ni lo ha mirado '¿Cómo ha hecho para dar el pase?'. Y mi padre me dijo: 'Sabía que lo haría'...", decía el padre de Platini, Aldo Platini.

Su talento lo inspiró para encaminar su vida

"Aquella acción me marcó de por vida. ¿Cómo había podido verlo? Trabajé para conseguirlo, trabajé para entenderlo. No era un don", cuenta el centrocampista en Canal +.

"Pasé meses y meses trabajando en ello. Incluso en la calle me paraba y pensaba: 'Ese coche pasa por ahí, aquel va hacia allí y este otro por allí…'. Después abría los ojos y me preguntaba: '¿Es verdad? ¿No es verdad?'. Intentaba trabajar sobre eso. Eso me dio una forma muy fuerte de concebir y de ver el fútbol, porque me sirvió para anticiparme, para ver antes de intentarlo y para comprender a las personas, no como piensan o como dicen, sino como se mueven", reflexiona.

Noticias relacionadas

Aquél pase de Kubala, que recibe el balón sin control y lo da hacia el otro lado, cambió su vida. "Hizo que, en lugar de convertirme en un pequeño obrero de las minas o de la industria siderúrgica de Joeuf, porque no había muchas otras opciones, mi vida tomara otro camino, hacia el fútbol", explica Platini, palabras muy duras y sinceras.