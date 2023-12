Míchel desvela las cláusulas del miedo del FC Barcelona

El entrenador del Girona, próximo rival del Barça en la Liga, habló de las condiciones contractuales de Eric Garcia y Pablo Torre El técnico también analizó a Joao Félix y explicó su método para tratar a los futbolistas con un talento especial

Míchel Sánchez tendrá este domingo un gran reto en el Lluís Companys de Montjuïc. El Girona, colíder de la Liga, visita al FC Barcelona con la ilusión de seguir con su excelente línea, si bien también estará condicionado por las cláusulas del miedo relacionadas con dos futbolistas cedidos: Eric Garcia y Pablo Torres. El técnico lo comentó en una extensa entrevista en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER.

Michel desveló que se trata de dos situaciones diferentes. Como es habitual en el técnico madrileño habló sin rodeos: "Eric García sí que puede jugar al hacerse la operación al final del mercado y no metieron ninguna cláusula.".

En el caso de Pablo Torre, en cambio, explicó que "fue una petición nuestra y nos pusieron cláusula por lo que es baja para este partido”. La lesión de Yangel Herrera podía dar opciones al joven cántabro de participar frente a su ex equipo, pero no será posible.

Eric Garcia podrá jugar el domingo en el FC Barcelona - Girona | Javi Ferrándiz

Respecto a Pablo Torre, Míchel también reveló el trato que tiene con él para que no baje los brazos. "Pablo venía con expectativas del Barça y ha jugado poco. Mis tres centrocampistas, Aleix, Yangel e Iván llevan una trayectoria que nos ha situado líderes. Yo le digo 'Pablo entrenas muy bien, no pares, no te doy lo que te mereces, pero te lo daremos'. Este es nuestro mensaje".

Míchel se basa mucho en el trato próximo al jugador, pero siempre intenta ser transparente con ellos: "Puede ser que el jugador no lo entienda, todos los jugadores tienen días malos. Si no tienes empatía es igual que sea un joven o que pase con Stuani, de 37 años. Hay procesos con todos los jugadores y hay que escucharles. Luego debo liderar también. No haríamos un once porque todos se quieren meter, intento ser muy claro en el discurso, en el tú a tú”.

Desde su experiencia personal como jugador, Míchel relató que vivió experiencias que le curtieron como cuando tuvo al veterano Paquito de entrenador en una época en que "yo era un poco rebelde y me comentó 'tienes mucha calidad, pero conmigo no vas a jugar'".

Joao Félix y su madurez

En este sentido, el técnico del Girona reflexionó sobre Joao Félix, otro futbolista de calidad, pero con altibajos. Al respecto, su valoración fue que "los entrenadores y jugadores tienen su proceso de madurez. Lo del Cholo lo pilló sin entender muy bien, que las cosas hay que trabajarlas, que hay que ganarse las cosas desde otros aspectos del juego que no había trabajado. Esto va en la madurez de cada futbolista. Ante el Atlético hizo un partido y va dando pasitos adelante. No sé si serán suficientes para llegar a ser un crack mundial porque talento lo tiene. Hay que darle tiempo. A los jugadores hay que apretarles y darles cariño. Te lo debes llevar a tu terreno”.

Joao Félix prueba un disparo ante Azpilicueta en el FC Barcelona - Atlético de Madrid | Javi Ferrándiz

Otro aspecto curioso que explicó fue cómo prepara el día a día en el Girona, bajo el sistema del 'Daily': "Los jugadores llegan y hablan con nuestro analista, les cuenta cómo han dormido, cómo se sienten de ánimo, cómo están a nivel personal y deportivo. Si el futbolista viene recuperado, si la sesión de ayer fue muy dura. Si vienen con sobrecarga. Es una información que nos sirve para ayudar, no para fiscalizar. La atmósfera de trabajo es muy buena. Se viene a trabajar, pero también a disfrutar”.

Del partido del domingo en Montjuïc, recalcó que "no lo podemos afrontar como un partido entre de dos equipos de arriba. Tenemos que ir a hacer un gran partido, pero también podemos ser superados. El Girona no está hecho con la obligación de ganar cada domingo, el Madrid y el Barça lo tienen. No queremos estar en esta situación no sería justo”.

Míchel está preparado para cambiar su plan de partido habitual porque "el Barça nos pueden quitar el balón y nosotros estar en bloque bajo en muchos momentos. Debo transmitir esto a los jugadores, cambiar su orden mental. Es el pan mío de cada día”.