¡Míchel ya da casi por hecho el fichaje de Ter Stegen por el Ajax!

El fichaje de Marc-André Ter Stegen por el Ajax empieza a ser ya inminente. Tras unas largas negociaciones en las que el portero ha debido ajustar temas fiscales para poder realizar la operación, el alemán debería viajar ya esta semana para incorporarse al equipo holandés. El propio técnico del Ajax, Míchel, anunció tras el amistoso ante el Burnley que el fichaje está a punto de desencallarse: "Todo el mundo sabe lo que está pasando. Ojalá pueda ayudarnos y pronto podremos hablar de él", afirmó.

Míchel reconoció que han preferido esperar porque necesitan futbolistas de primer nivel que den un salto de calidad al equipo y el portero del Barça es uno de ellos: "El director deportivo se comunica conmigo a diario sobre las posibilidades disponibles, sobre lo que está sucediendo... Queremos contar con jugadores que puedan ayudar al Ajax a crecer como equipo. Queremos tomar las decisiones correctas, pero los procesos en el mundo del fútbol no son sencillos. Hay que ir paso a paso", reflexionó.

La operación entre clubs está absolutamente cerrada desde hace casi dos semanas. Se trata de una cesión con opción a compra en la que Ter Stegen también había dado su OK. El club blaugrana se hará cargo de la mayoría de su salario y habrá que ver si el Ajax tiene músculo económico para firmarle el próximo año. Por el momento, el préstamo está acordado en función de objetivos, por lo que cuantos más partidos juegue Ter Stegen, más salario asumirá el club holandés.

En principio, Ter Stegen debería viajar a finales de semana hacia Amsterdam para incorporarse a su nuevo equipo y los exámenes médicos ya estarían superados por lo que la cesión puede anunciarse oficialmente en cualquier momento. El Barça se saca así de encima a un portero con el que no iba a contar y esperan que se revalorice tras una época complicada por las lesiones. Los dos porteros en plantilla, hoy por hoy, son Joan Garcia y Szczesny y el Barça deberá decidir quien será el tercer guardameta.