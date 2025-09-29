FC BARCELONA
Michael Oliver arbitrará el Barça-PSG
El colegiado inglés será el encargado de dirigir el duelo en el Estadi Olímpic Lluís Companys
EFE
El árbitro inglés Michael Oliver dirigirá el próximo miércoles 1 de octubre el partido Barcelona-PSG, de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, en la que el polaco Szymon Marciniak arbitrará el Dortmund-Athletic Club y el rumano Istvan Kovács el Villarreal-Juventus, según confirmó la UEFA.
Oliver, de 40 años, es internacional desde 2012, árbitro élite de UEFA desde 2018 y coincidirá con el Barcelona por cuarta vez. Su último encuentro con los azulgranas fue hace un año, en la fase de grupos de la "Champions" en casa frente al Atalanta (2-2).
Anteriormente, en septiembre de 2021, pitó el Barcelona-Bayern Múnich (0-3) y, también con los de Flick como locales, los dirigió en noviembre de 2020 ante el Dynamo Kiev (2-1) y en 2019 ante el Slavia Praga (0-0), igualmente en la fase de grupos.
El Barça-PSG será el segundo partido de la Liga de Campeones para Oliver tras dirigir el Ajax-Inter (0-2) de la primera jornada.
En el Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00h) contará con el australiano Jarred Gillett como VAR, con los ingleses Stuart Burt y James Mainwaring como asistentes y Andrew Madley como cuarto árbitro, junto al alemán Bastian Dankert como asistente del VAR.
- Barcelona - Real Sociedad, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Real Sociedad
- Lo que no se vio del Barça-Real Sociedad: de la 'ópera' de Pedri y Lamine al enfado morrocotudo de Flick
- El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos
- Lo que no se vio del derbi: el pique de Vinicius con Giuliano, el enfado de Carvajal y el móvil de Florentino
- A Vinicius lo vendería hoy mismo: ni sus compañeros lo aguantan
- El Al-Ittihad piensa en Xavi Hernández
- Xabi Alonso y cinco jugadores, los grandes señalados de la debacle