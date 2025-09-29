Michael Oliver arbitrará el Barça-PSG

El árbitro inglés Michael Oliver dirigirá el próximo miércoles 1 de octubre el partido Barcelona-PSG, de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, en la que el polaco Szymon Marciniak arbitrará el Dortmund-Athletic Club y el rumano Istvan Kovács el Villarreal-Juventus, según confirmó la UEFA.

Oliver, de 40 años, es internacional desde 2012, árbitro élite de UEFA desde 2018 y coincidirá con el Barcelona por cuarta vez. Su último encuentro con los azulgranas fue hace un año, en la fase de grupos de la "Champions" en casa frente al Atalanta (2-2).

Anteriormente, en septiembre de 2021, pitó el Barcelona-Bayern Múnich (0-3) y, también con los de Flick como locales, los dirigió en noviembre de 2020 ante el Dynamo Kiev (2-1) y en 2019 ante el Slavia Praga (0-0), igualmente en la fase de grupos.

El Barça-PSG será el segundo partido de la Liga de Campeones para Oliver tras dirigir el Ajax-Inter (0-2) de la primera jornada.

En el Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00h) contará con el australiano Jarred Gillett como VAR, con los ingleses Stuart Burt y James Mainwaring como asistentes y Andrew Madley como cuarto árbitro, junto al alemán Bastian Dankert como asistente del VAR.