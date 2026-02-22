México vibra con 'la Hormiga' González y el Barça

El fútbol mexicano se encuentra en estado convulso después que la cadena ESPN asegurara que una de las grandes promesas locales, Armando González, es uno de los objetivos del FC Barcelona de cara a la próxima temporada.

De inmediato las reacciones no se han hecho de rogar. Los diferentes medios mexicanos no solo se han hecho eco de la noticia sino que además incluso ya han comentado que se habrían iniciado unos primeros contactos entre el área deportiva del club azulgrana y el padre del futbolista que en estos momentos asesora el destino del jugador.

Un goleador emergente

Armando González, más conocido como 'La Hormiga', ha protagonizado un gran salto cualitativo en la presente temporada. A sus 22 años, el delantero del Guadalajara se ha erigido en una de las figuras de la Liga mexicana. Sus estadísticas no dejan lugar a dudas sobre la solvencia goleadora del joven jugador: 17 goles y una asistencia en los 24 encuentros que ha disputado.

No es la primera vez que 'La Hormiga' González acapara portadas en el mercado mexicano. En los últimos meses, el goleador de Chivas se ha visto relacionado con varios equipos europeos especializados en la captación de talento joven. Feyenoord, con varios mexicanos en sus filas estos últimos años, Celtic y West Ham se habrían interesado por el precio de salida del delantero.

Pero la principal apuesta habría llegado desde Rusia. Según recoge la prensa, el CSKA estaría dispuesto a pagar 20 millones de dólares por el traspaso de 'La Hormiga'. Pese a todos estos esfuerzos, ni Chivas ha abierto la puerta de salida ni Armando González ha pedido facilitar su marcha al Viejo Continente.

Relevo generacional en el Camp Nou

En México dan credibilidad al presunto interés del Barça por 'La Hormiga' recordando que Flick necesita un relevo para Lewandowski y tampoco está en condiciones económicas para acudir al mercado en busca de un futbolista TOP cuyo precio como mínimo cuadruplica el valor de Armando González.

Por otra parte, inciden que además del padre de Armando, la representación del jugador se encuentra en manos de Roc Nation Sports, una empresa que tras la firma de Marc Bernal y varios canteranos ha ganado peso en el Barça y mantiene hilo directo con Deco.

La última aportación al futuro de 'La Hormiga' procede desde el canal TUDN. El portal afirma que fuentes de Chivas se limitan a confirmar que el único contacto oficial ha llegado vía Feyenoord. En cuanto al resto de clubes interesados, por ahora, no han dado un paso al frente y no han contactado con el club para abordar una posible negociación.