El del Metropolitano, un combate que deja a varios 'heridos'

La sufrida victoria del Barça en el Metropolitano en la vuelta de semifinales de Copa del Rey deja cierta resaca a nivel físico para varios de los pupilos de Hansi Flick. La intensidad -y en alguna ocasión, agresividad- del elenco del 'Cholo' Simeone provoca que algunos jugadores azulgranas acabaran el partido con molestias musculares.

Por un lado, Pau Cubarsí sintió alguna que otra molestia muscular en los primeros compases del segundo tiempo. Ante dicha advertencia, Flick no quiso arriesgar lo más mínimo y decidió sustituir al canterano. Tras no haber jugado ante Osasuna y haberlo hecho solo 10 minutos frente a Girona, Pau se sintió cargado muscularmente, algo entendible teniendo en cuenta que llevaba dos semanas bastante 'parado' desde el esguince con España ante Países Bajos. Habrá que ver cómo evoluciona el central pero lo lógico es que no tenga problemas para ser de la partida el sábado contra el Betis.

El que fue su compañero en la zaga, Íñigo Martínez, también acabó con alguna leve dolencia en la zona del isquiotibial. Nada más allá de la intensidad de una cita como la de ayer. El vasco pudo completar los 90 minutos pero de cara al choque contra el Betis veremos si tiene un descanso para llegar con las pilas a tope de cara al choque de Champions ante el Dortmund. De ser así, Araujo tiene todas las papeletas para ser titular ante el conjunto de Manuel Pellegrini.

En la medular también hubo algún pequeño contratiempo. En este caso, nada relacionado con la 'batalla' sobre el terreno de juego. Gavi sintió unas molestias en la rodilla durante el calentamiento y Flick prefirió que el andaluz no saltara al terreno de juego. Habrá que ver cómo evolucionan dichas incomodidades de cara al sábado, aunque en ningún caso parece nada relevante.

Por otro lado, Raphinha también acabó el partido castigado. En el caso del brasileño, mitad por los duros golpes recibidos y mitad por fatiga muscular. Azpilicueta y De Paul le dejaron dos tarjetas de visita de las que empiezan a doler ya en frío y, además, la exigencia de los 90 minutos dejó al ex del Leeds exhausto. Habrá que ver qué decisión toma Hansi Flick de cara al fin de semana. Por un lado, Rapha es de los que necesita jugar para mantener la 'chispa' que le caracteriza. Pero, por el otro, el técnico también es consciente de que debe regular las energías de sus hombres.