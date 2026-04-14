El Metropolitano ya calienta motores con la llegada del Atlético

El autobús del Atlético de Madrid aterrizó en el Metropolitano en medio de un infierno rojo y blanco. Cientos de aficionados colapsaron los accesos al estadio para recibir a los jugadores de Simeone antes de la vuelta de los cuartos de la Champions League contra el FC Barcelona. El humo de las bengalas y el estruendo de los petardos crearon una atmósfera de máxima presión que envolvió el vehículo oficial durante todo el recorrido hasta el túnel de vestuarios.

La afición colchonera escoltó al equipo en una comunión total, convirtiendo los aledaños en una caldera.