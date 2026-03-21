Metrika, la rapera satánica, vampírica y fan de Lamine Yamal: “Soy igual de sinvergüenza que él”

Thais, siempre empezamos con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Soy como Lamine Yamal.

¡Qué claro lo tiene!

Me gustaría ser como él. Joder, si es tan bueno quiero ser igual y estar en el top como Lamine. Somos las nuevas promesas, jóvenes, descaradas y rebeldes, que hemos irrumpido en el panorama y me gusta lo sinvergüenza que es y me veo reflejada. Soy del Barça por mi padre y debería ver más fútbol porque, aunque no me gusta, es ‘bacano’.

¿Qué mensaje encontramos en su música y actitud?

Un mensaje de empoderamiento, rebeldía, oscuro, de ‘vampireo’ y ‘niñateo’. De una oscuridad de adolescente y de rebelarse a lo establecido. Me gusta hacer la música que adoro escuchar como Marc Antony, Michael Jackson, El Canto del Loco y no hago ascos a nada. Dentro de lo urbano me faltaba escuchar algo como lo que hago.

¿Como se presentaría?

¿Cómo Thais o Metrika? Soy una chica con dualidad, cambiante, impulsiva y mediterránea. ¡Y de Castelló! Tengo buenos recuerdos allí con mi familia y siempre que vuelvo es hogar.

¿Cómo definiría lo que hace Metrika?

¡¿No me has escuchado?!

Sí, pero descríbase usted que Veladas Sonoras existe para conocerle.

Hago sonido urbano con el objetivo de que, cuando lo escuches, te sientas poderosa. Del rollo que pienses que va de una diva para divas. Me tengo que sentir reflejada al cien por cien con el resultado final porque, si no, no es mi esencia.

¿Qué metodología tiene para componer?

Hay exigencia física y mental porque tal y como estás por fuera te sientes por dentro y al revés. Cuando escribo tengo que mirarme en el espejo y verme reflejada porque es cuando las cosas salen mejor. Por la calle salen frases sueltas, pero no es lo ideal y en casa, frente al espejo, junto todo y creo la obra.

¿Practica algún deporte?

Bailo y disfrutaba con el basket del ‘cole’. Sigo bailando porque el nuevo show incorpora coreografías, pero el problema es que tengo la fuerza de un pedo y me gustaría ponerme en forma. El deporte me gusta en equipo y odio correr sola o ir al ‘gym’.

¿Cómo prepara los conciertos? Hay intensidad y sin fuerza lo acusará.

Vengo a Barna y me meto en las academias de baile con mi coreógrafo y mis bailarinas. Tienen paciencia conmigo, pero estoy a gusto. Para la voz no preparo nada: cigarro y ginebra y ‘palante’.

¿Hay algún deporte que siga?

No me va el fútbol, me gustan las futbolistas y Alexia Putellas. He visto más fútbol femenino porque me siento como en ‘Barbie’ donde las personas importantes son mujeres.

¿Conoce a Alexia?

No, pero me va su rollo. Representa un fuerte poder femenino en una industria de hombres.

¿Qué encontrará quién le vea en directo?

Te vendo una experiencia. Nos hemos inspirado en Michael Jackson que es un referente. Hay el descaro de una vampira niñata, de una colegiala que escupe a la gente, que es rosa, pero que tiene sed de sangre. Transmito ‘mamarracheo’.

¿Thais es tan dura y rebelde como parece?

¡Qué va! Soy super dulce. En ocasiones es duro porque la mayoría del tiempo soy Thais y pocas veces me sale la vena de Metrika que es la que más me gusta. Soy sentida e intensa. A veces me siento mal siendo Metrika porque es diva y altiva, de las que te mira por encima del hombro y no soy así.

Asegura que ha recuperado el rosa. ¿Qué quiere decir?

Todas hemos atravesado el proceso de odiar el rosa por el hecho de la feminidad, de lo que se ha impuesto y hemos rechazado. Estoy en una época en que lo quiero abrazar y no lo veo algo malo.

¿El satanismo le da estabilidad?

Dios no es para todo el mundo. Pienso que cuando algo te cuadra a nivel espiritual lo sientes y el satanismo está mal visto, pero no es malo. Es otra manera de ver la vida y posee otros valores.

¿Qué valores tiene el satanismo?

Posee sus mandamientos y valores más egoístas. El cristianismo es de poner la otra mejilla, perdonar a tu hermano siete veces, aunque te falle ocho, y el satanismo es más individualista y me siento representada.

¿Qué significa que Universal se haya fijado en usted?

Es bueno porque me hacía falta un equipo más grande que apostara por mí. Artistas como yo hacemos música rebelde y menos comercial y eso ende. Hay mucha perfección en la industria y mucha gente que hace pop y tiene una imagen perfecta, pero los fans quieren ver artistas más problemáticos y con aristas. Soy la anti-artista.

¿Le ayudan las redes?

Las utilizo como una ‘choni’ de barrio que, al final, es lo que soy. Subo historias de ‘muñequeo’.

¿Es consciente de su buen momento?

Ha sido tan progresivo que igual no debo procesar nada porque es tan estresante y va tan rápido que no he tenido tiempo de parar a pensar y decir “¡guau!”. No me conformo porque tengo que hacer más y creo que hay que ser distinto en la vida. Me gusta conocer a gente diferente porque te nutre y aburre imitar a otros.

¿Qué escucha actualmente?

Ahora que trabajo y vivo de la música la valoro más y escucho cosas que hace diez años no aguantaba porque creía que eran una puta mierda. Nunca adoré el pop, pero puedo escuchar a Malú que antes no me gustaba.

¿Qué sonaba en el coche de sus padres?

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