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'Meteocat' avisa de una amenaza de tormenta para el Barça - Racing

Los azulgranas podrían volver a vivir un encuentro pasado por agua como en el estreno de Champions contra el Feyenoord

Raphinha adelantó al Barça ante el Feyenoord

Raphinha adelantó al Barça ante el Feyenoord / EFE

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Toni Munar

Toni Munar

Otra nueva ola de tormentas amenaza Barcelona este miércoles. Según el 'Meteocat', llegará un nuevo frente que hará bajar los termómetros y dejará chaparrones y tormentas en diversas áreas de Catalunya. Es un giro radical a las temperaturas en esta semana que bajarán por debajo de los 30 grados. La Generalitat ha enviado varios avisos por precipitaciones intensas que pueden afectar al encuentro del FC Barcelona.

Los culés jugarán este miércoles a las 21:30 h ante el Racing de Santander en el Spotify Camp Nou y se podría vivir una situación similar a la del último encuentro de Champions ante el Feyenoord. Ese día, los aficionados culés tuvieron que ver los primeros 30 minutos debajo de una intensa lluvia. Por suerte, las precipitaciones cesaron y el encuentro se jugó sin ningún problema.

Catalunya amanecerá con cielos cubiertos, con especial densidad en el litoral de Barcelona y Girona, donde a partir del mediodía descargarán fuertes lluvias. Estas precipitaciones irán acompañadas de tormenta y granizo, y podrán ser localmente muy intensas. Por este motivo, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en el Baix Penedès (Tarragona) y en las comarcas barcelonesas de Osona, Anoia, Baix Llobregat, Lluçanès, Barcelonès, Vallès Occidental, Alt Penedès y Garraf. Así como en las gerundenses de Selva, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa y Ripollès.

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Según el 'Meteocat', las horas donde se deberá ir con cuidado será entre las 14:00h hasta las 8:00h del jueves por la mañana, justo durante el encuentro culé que debería terminar a las 23:30h del miércoles. Además, de cara a la noche, las precipitaciones ganarán intensidad en la costa y el prelitoral central, donde podrían ser torrenciales e ir acompañadas de fenómenos de tiempo severo.

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