La metamorfosis de Vitor Roque: "Palmeiras mantiene una atención especial en el aspecto mental"

A Vitor Roque parece que la vida le vuelve a sonreír. Ya le tocaba. Después de sufrir una presión tremenda en Barcelona que le impidió poder sacar su mejor versión y de no encontrar su sitio en el Benito Villamarín, vuelve a disfrutar del fútbol en el Palmeiras, donde ya es todo un ídolo.

Normal. Tigrinho ha crecido a pasos agigantados desde su llegada, donde incluso fue criticado por su dificultad por ver portería. Muchos vídeos que ahora han caído en el olvido. Los delanteros centros tienen esto, también. Épocas de no marcar ni sin portero y otras en las que, aunque sea de rebote, la dichosa pelotita acaba entrando. Ahora, estamos en esta segunda fase.

Las claves de la mejora

Porque todo lo que toca Vitor Roque en las últimas semanas es sinónimo de gol. A las pruebas me remito. En los últimos doce partidos disputados por Tigrinho, ha anotado once goles. A destacar queda el hat trick endosado al Internacional de Porto Alegre en el Brasileirao. Muchas son las claves de esta mejora en el rendimiento del brasileño, pero, sin duda, una de ellas es el cariño y cómo le ha cuidado el club y Abel Ferreira en esta vuelta a Brasil.

Vitor Roque brilla en el Palmeiras / AP

Pese a que se llevó unas cuantas críticas tras su fichaje por su falta de gol, tanto el club como el staff técnico nunca dejó de creer en sus posibilidades y en lo que podía ofrecer el delantero. De hecho, para evitar que el jugador se obsesionara con el gol, el técnico priorizó desde un principio entrenamientos con dinámicas de grupo antes que ejercicios de finalización. Sabían que llevaba en la sangre lo de marcar, así que dejaron que la cosa fluyera sola.

Al final, el tiempo le ha terminado dando la razón. Trabajaron especialmente en el aspecto mental entonces... y ahora lo siguen haciendo.

Aspecto psicológico

Sobre el éxito, con el que siempre es más fácil poder trabajar, en el club están muy atentos al aspecto psicológico para sacar el máximo rendimiento de su delantero. "El Palmeiras mantiene una atención especial en el aspecto mental de Vitor Roque. Abel está muy pendiente de él. El equilibrio emocional, la madurez y la gestión de las expectativas siguen siendo pilares fundamentales en su proceso de crecimiento", señalan desde el club a SPORT. No lo dejaron solo cuando más críticas se llevaba... y no lo hacen ahora tampoco cuando el éxito ha llamado de lleno a su puerta.

También ha logrado Abel Ferreira sacar su mejor versión desde otra posición. Hasta hace unas semanas, Vitor Roque era el delantero centro titular y jugaba solo en la punta de ataque. Ahora es Flaco López el que asume esa responsabilidad, dando a Tigrinho mucha más facilidad para moverse en el frente del ataque y poder aparecer por sorpresa en el área, siendo el segundo delantero. Ahí está siendo letal. El 4-4-2, sin duda, le ha dado media vida a Vitor Roque, que está explotando este sistema para beneficio propio y del Palmeiras, que ha crecido a pasos agigantados desde el cambio de estructura.

Tigrinho es feliz en el Palmeiras y lo está demostrando a base de goles y buen rendimiento. Abel Ferreira y el club en sus distintas áreas son causas más que notables de esa mejora. También Vitor Roque ha encontrado el escenario perfecto para volver a sentirse futbolista. Recordemos que aún tiene 20 años y toda la carrera por delante.