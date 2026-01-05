La metamorfosis de Lamine Yamal en la Supercopa

Hace dos años, un menor de edad llamado Lamine Yamal se desplazaba hasta Arabia Saudí convertido en la sensación de un nuevo Barça que estaba naciendo. El de Rocafonda lideraba una generación ilusionante bajo la tutela de Xavi Hernández, junto a Balde, Pedri, Fermín entre otros, además de un lesionado Gavi y de un Cubarsí que debutaría días después. Nuestro protagonista apareció en 2024, explotó en 2025 y le toca consagrarse en la Supercopa de 2026.

No alcanzaba ni una treintena de partidos con el primer equipo del FC Barcelona cuando debutó en la Supercopa en la semifinal contra Osasuna. No lo hizo como titular, pero tuvo que vestirse de corto antes del descanso tras la lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo de Raphinha. El de Rocafonda firmó un debut inmejorable y certificó el triunfo de los culers en el tiempo añadido, anotando el 0-2 definitivo: recortó y se acomodó el balón en el pie izquierdo en el interior del área para batir a Sergio Herrera con un disparo cruzado.

Aquel fue su segundo gol con el Barça, tras estrenarse en el Nuevo Los Cármenes contra el Granada en la 9ª jornada de LaLiga (2-2). El tanto frente a Osasuna le permitió batir uno de sus primeros récords de precocidad: el del goleador más joven de la historia de la Supercopa, con 16 años 5 meses y 29 días, superando a su compañero y amigo Gavi (18 años 5 meses y 10 días). Por detrás, completan el top 5 otros tres blaugranas: Xavi (18 años 6 meses y 24 días), Bojan (18 años 11 meses y 26 días) y Ansu Fati (19 años 2 meses y 12 días).

En su larga lista de récords de precocidad también encontramos el de goleador más joven de LaLiga, la Eurocopa, la mencionada Supercopa, con la selección española y en un clásico; asistente más joven en una final de la Eurocopa, en LaLiga y en la Champions; en alcanzar 100 partidos oficiales en el fútbol europeo y 25 en la Champions; en ser titular en LaLiga y en la Champions; entre otros tantísimos.

SuperLamine

Este miércoles contra el Athletic en la semifinal disputará su quinto partido en la Supercopa con tan solo 18 años. En total, ya suma tres goles: el mencionado contra Osasuna, pero también vio puerta en la semifinal del año pasado, precisamente, frente al Bilbao y también en la final ante el Real Madrid. Si anotase una diana más, entraría de pleno en el top 10 de máximos goleadores históricos de la Supercopa.

Actualmente, el líder indiscutible y a años luz de sus perseguidores es Leo Messi (14), seguido con la mitad de tantos por Benzema y Raúl (7), por detrás están Stoichkov y Txiki Begiristain (6); Lewandowski y Kanouté (5); además de Griezmann, Xavi, Vinicius, Bakero, Cristiano Ronaldo y Aduriz (4). Empatado con tres tantos están: Rodrygo, Giovanni, Ronaldo, Villa, Butragueño, Van Nistelrooy, Esnáider, Eto'o, Higuera y Raúl García.

Empezó como un chaval con el '27' a la espalda en su primera edición de la Supercopa y llega a esta tercera con el dorsal '10' y convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo. Por delante, otras dos 'finales' que le abren las puertas a alzar su sexto título como futbolista profesional. Por el momento, en su palmarés figuran dos Ligas, una Copa, una Supercopa y una Eurocopa.