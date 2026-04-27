La meta del clásico para Raphinha y Bernal

El Barça respira días de tranquilidad con la Liga ya en el bolsillo, pero queda un gran reto pendiente que nadie se quiere perder: el clásico ante el Real Madrid. En este sentido, Raphinha y Marc Bernal están siguiendo sendos procesos de recuperación para estar totalmente disponibles para el duelo frente a los blancos, si bien ya podrían entrar incluso en la convocatoria del duelo del sábado ante Osasuna.

Raphinha ya empezó a hacer trabajo de campo la semana pasada y se está cumpliendo el plazo de recuperación de la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha sufrida en el Brasil-Francia. El brasileño está con ansias de jugar y estar al lado de sus compañeros para festejar el alirón sobre el terreno de juego. La fecha por la que suspira es la del clásico.

Raphinha se lesionó con la selección brasileña / Antonio Lacerda / EFE

Aunque el Mundial está a la vuelta de la esquina, Raphinha quiere tener una buena despedida con la camiseta del Barça antes de incorporarse a la selección brasileña. La Liga ya está a tiro de piedra y jugar un clásico siempre motiva. Después del partido de la máxima quedan otros tres partidos: Alavés, Betis y Valencia para ayudar a coger ritmo de competición.

Prudencia con Bernal

Por su parte, Marc Bernal va con pies de plomo en la recuperación del esguince del tobillo izquierdo sufrido en el partido del pasado 4 de abril en el Metropolitano de Liga. El Barça ganó 1-2 y dio un paso de gigante para la consecución del título, pero se quedó sin el centrocampista. Una lesión que no es de gran importancia y se estimó en unos diez días para volver a los terrenos de juego.

Bernal se retira lesionado del partido ante el Atlético de Madrid en la Liga / Dani Barbeito / SPO

Sin embargo, el Barça no ha querido correr con el joven futbolista. Bernal está haciendo trabajo por su cuenta y está en un 'timing' parecido al de Raphinha. No es necesario forzar la máquina, aunque tiene la ilusión de poder participar del clásico. Cabe recordar que el centrocampista llegó a entrar en la convocatoria para el partido ante el Atlético de Madrid de vuelta de la Champions, aunque sin el alta médica.

Bernal ya está realizando trabajo de campo / Valentí Enrich / SPO

A partir de entonces, con la eliminación europea y la Liga muy encarrillada ya no era necesario apretar más de la cuenta.

El equipo disfruta ahora de dos días de descanso para preparar el partido de Osasuna. Dos días que serán de trabajo para Raphinha y Bernal con el objetivo de estar cuanto antes con sus compañeros y acabar el campeonato con un buen sabor de boca.