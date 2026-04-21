El ‘penalti indirecto’ de Messi y Suárez en un Barça-Celta

Fue un momento especial, de esos que provocan contraste de opiniones, según sea quien lo celebre o lo reciba. Ocurrió en el Camp Nou el domingo 14 de febrero de 2016, hace diez años. El Celta fue goleado por el Barça de Luis Enrique con un contundente 6-1, pero el quinto gol blaugrana fue una genialidad.

Minuto 35 de la segunda parte, con 4-1 en el marcador. Alejandro Hernández Hernández pita penalti tras un derribo del celtiña Jonny Otto a Leo Messi. El rosarino coloca el balón a once metros de la portería que defendía Sergio Álvarez. Se prepara para chutar con su pierna izquierda…. o eso pensaba casi todo el mundo, menos tres personas

Suárez, Neymar y Messi, durante su etapa en el Barça / FCB

Messi, Suárez y Neymar dieron vida a la ‘MSN’ del Barça. Una sociedad que convivió en el club durante tres temporadas, entre 2014 y 2017. Aquel día, los tres habían planeado algo en caso de que se pitara un penalti. Leo no dispararía a puerta, sino que tocaría suavemente el balón con el interior de su pie izquierdo, buscando la llegada de uno de sus compañeros para que rematara a puerta.

"Se adelantó el gordo"

“Lo habíamos entrenado y el penalti era para mí, pero el gordo estaba más cerca y ha hecho el gol". Esta frase la pronunció Neymar y el “gordo” era, obviamente, Luis Suárez. El brasileño y el uruguayo, compinchados con Messi, corrieron a buscar la asistencia del ‘10’, pero Suárez llegó antes que ‘Ney’ y que sus boquiabiertos perseguidores, Gustavo Cabral y Jonny Otto.

En la zona de banquillos, sorpresa total. Alegría y a la vez admiración por lo que había sucedido en aquel instante. Pero también indignación en el cuadro celtiña. Algunos lo vieron como una burla, dado lo abultado del marcador, aunque el técnico olívico de la época, el argentino Eduardo ‘Toto’ Berizzo, quitó hierro: “Lo recuerdo como un hecho anecdótico que pudo evitarse. En un partido definido, la seriedad es síntoma de respeto hacia el rival. Pero no han hecho nada ilícito para sentirnos ofendidos”.

Su homólogo blaugrana de la época, Luis Enrique, también dio su versión en la rueda de prensa posterior al partido: “Ya sabemos todos de qué va esto. Me imagino que va a crear debate. Pero en todo caso es una acción legal. Creo que hay un penalti muy famoso que marcó Cruyff. Así que poder se puede”.

El penalti de Cruyff

Y sí, fue un homenaje en toda regla a Johan Cruyff, quien en aquel momento luchaba contra un cáncer que solo un mes y diez días después le costó la vida. Los buenos aficionados al fútbol recordaban algo que pasó el 5 de diciembre de 1982, en un partido de la jornada 16 de la Eredivisie. Se enfrentaban en el coquetón estadio De Meer el titular del recinto, el Ajax de Amsterdam, y el Helmond Sport.

En el minuto 20, el árbitro del partido pitó penalti y Johan, en vez de disparar al marco de Otto Versfeld, decidió pasar el balón hacia su izquierda, donde llegó Jesper Olsen. El danés hizo una pared con el crack neerlandés y este marcó el tanto. Aquel partido acabó 5-0 pero las imágenes de aquel penalti indirecto dieron la vuelta al mundo.

Origen belga

No obstante, años después la FIFA descubrió otro antecedente que puede considerarse el pionero. El 4 de junio de 1957, en un partido clasificatorio para el Mundial de Suecia entre las selecciones de Bélgica e Islandia, el jugador belga Rik Coppens tuvo esa ocurrencia. El encuentro, jugado en el estadio de Heysel –actual Rey Balduino- de Bruselas, acabó 8-3.

A pocos minutos del descanso, con 6-1 en el marcador, el árbitro de aquel partido pitó penalti. Coppens, delantero del Beerschot en aquella época, no disparó a la portería que defendía el islandés Bjorngvin Hermannsson, sino que tiró una pared con su compañero de selección –y delantero del Standard Lieja- André Piters para culminar con un sorprendente gol.

Lo de Messi y Suárez fue parecido, pero no idéntico, ya que el uruguayo no tiró la pared sino que culminó la jugada. Neymar pudo desquitarse tiempo después protagonizando penaltis indirectos un par de veces, aunque fuera en partidos amistosos. Lo hizo con Nené en un choque benéfico en Brasil en un ‘amigos de Neymar’ contra ‘amigos de Robinho’ y también con Mauro Icardi en 2020, en un amistoso del PSG contra el Waasland-Beveren.

Aquel Barça-Celta de 2016 pasó a la historia por algo que nadie esperaba. ¿Quién se atreverá a jugársela con otro penalti indirecto en partido oficial?