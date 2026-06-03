Messi, el rey del fútbol

Leo Messi ha ganado el premio Princesa de Asturias de los deportes. Una distinción más que merecida para un futbolista que disputará su sexto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá y que ha conseguido ganarlo todo tanto a nivel individual como colectivo.

Messi tiene 47 títulos en sus vitrinas. Ningún otro futbolista ha logrado algo igual en su carrera. Leo ha ganado 5 trofeos con Argentina, 35 con el FC Barcelona, 3 con el PSG y 4 con el Inter de Miami.

Messi, en su despedida como jugador del Barça / VALENTI ENRICH / SPORT

A punto de cumplir 39 años el próximo 24 de junio, Messi ha destacado por sus victorias, pero también por su comportamiento siempre intachable. Ha sido un caballero del fútbol y se ha ganado la admiración tanto de compañeros como rivales.

A nivel individual, Leo Messi cuenta con 8 Balones de Oro como mejor futbolista del mundo y 6 Botas de Oro a máximo goleador del continente.

Una carrera precoz

Messi está siguiendo su carrera profesional en el Inter de Miami después de iniciarse en las categorías inferiores del FC Barcelona. Su crecimiento fue muy precoz. Desde los 16 años ya fue tenido en cuenta en el FC Barcelona en clave de primer equipo y explotó de la mano de Frank Rijkaard.

Con la selección argentina se proclamó campeón del mundo juvenil en 2005 y lograría levantar la Copa del Mundo en 2022 en Qatar poniendo un broche en su carrera que todavía puede prolongarse en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Messi es el tercer futbolista que logra el Princesa de Asturias después de que hicieran lo propio Xavi y Casillas de forma compartida en 2012 por su contribución al buen ambiente en la selección tras ganar la Eurocopa del 2012 en plena batalla desatada por José Mourinho entre los jugadores del Barça y del Real Madrid.

Xavi, en el momento de recibir su premio Príncipe de Asturias / Manuel H. de León / EFE

A nivel futbolista, en 2002 también fue premiada la selección de Brasil por la conquista de la Copa del Mundo en Corea y Japón. Brasil es la pentacampeona del mundo con cinco títulos y el jurado decidió premiar a un combinado que ha marcado la historia del fútbol.

La selección española de fútbol fue otro equipo distinguido en 2010 después de añadir la primera estrella en su escudo en el Mundial de Sudáfrica. España ganó y brilló con una manera de entender el fútbol atractiva. Vicente del Bosque armó un equipo que siempre será recordado.

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Leo Messi se suma al gran elenco de deportistas ganadores del Princesa de Asturias, uno de los premios con mayor prestigio que existen en la actualidad.