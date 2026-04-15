Messi se rencuentra con el entrenador que lo comparó con Maradona hace 23 años

"Yo he jugado con Diego y Lionel es lo más parecido que he visto a él, será como Maradona" Esta fue la confesión de Guillermo Hoyos a Barça TV tras un partido de la pretemporada del Juvenil B blaugrana en Sant Adrià del Bessós en agosto del 2003.

En un torneo organizado por el Sant Gabriel el joven Leo Messi ya había recibido un marcaje especial del Real Madrid y despuntaba a lo grande como una de las grandes perlas de La Masia. Hoyos era una de las grandes apuestas de Josep Colomer, flamante director de la cantera como formador en La Masia.

De Hoyos se conocía entonces poca cosa y una de ellas era que había jugado en el Castilla, Talleres y Boca Juniors. En su país coincidió con Diego Armando Maradona jugando contra el Pelusa cuando Hoyos militaba en Talleres de Córdoba.

Leo Messi fue dirigido por Hoyos cuando tenía 16 años / Pedro Castroverde

Guillermo Hoyos necesitó muy poco tiempo como entrenador del Juvenil B del Barça para darse cuenta que su compatriota, entonces con 16 años recién cumplidos, era muy especial. Lionel Andrés Messi subía del Cadete A que habían dirigido Álex García y García Pimienta y su primer destino en el curso 2003-04 fue el segundo equipo juvenil del club. Todo el mundo que lo veía jugar quedaba alucinado pero solo Hoyos se atrevió a compararlo con Maradona.

La gran generación del 1987 liderada por Messi se rompió ya que Cesc Fábregas aceptó una oferta del Arsenal y Piqué saltó directamente del Cadete A al Juvenil A. El central de la Bonanova acabaría fichando al final de aquel curso por el Manchester United. Guillermo Hoyos alucinó con el nivel del zurdito Leo en un torneo que disputaron en Italia.

Hoyos dirigió al Juvenil B del Barça entre el 2003 y 2005 / Javi Ferrándiz

En aquellas semanas del verano del 2003 el extrovertido y carismático Guillermo Hoyos conectó con un tímido y reservado Leo que se transformaba en el terreno de juego. Las pocas palabras fuera del campo se transformaban en acciones técnicas atrevidas y extraordinarias en un terreno de juego.

Guillermo Hoyos disfrutaba en cada entrenamiento de la posibilidad de contar con un talento tan descomunal. La felicidad fue efímera ya que en la segunda jornada liguera el Juvenil A de Juan Carlos Pérez Rojo pidió el concurso de Leo. Aquella temporada 2003-04 fue alucinante para el mediapunta argentino ya que aquel primer ascenso no sería el último.

Messi no paró de escalar categorías en la temporada 2003-04 / FCB

En noviembre debutó con el primer equipo en Portugal y a los pocos meses de ser diferencial con el Juvenil A Pep Boada lo reclamó con el Barça C.

El tercer equipo barcelonista estaba sumido en una crisis de resultados y la presencia de Messi revitalizó aquel equipo a base de goles y asistencias. El crecimiento futbolístico de Messi era imparable y mediada aquella temporada volvió a dar un paso adelante debutando con el Barça B de Pere Gratacós.

Lo más curioso e increíble es que los vaivenes de equipos no cesaron para el joven Lionel que pidió bajar al Juvenil A para ayudarlos en la lucha por conquistar la Copa del Rey.

No lo lograron pero nadie olvidará jamás lo que hizo en una eliminatoria contra el sevilla marcando cuatro goles en un espacio de 20 minutos.

Guillermo Hoyos entrenó a Messi en el Juvenil B del Barça / Javier Ferrándiz

Con un Barça B sin aspiraciones de ascenso ni urgencias defensivas lo más bonito fue lo que sucedió entonces. Messi pidió volver a su equipo original, el Juvenil B. Los de Guillermo Hoyos se las habían apañado bien sin Leo y necesitaban ganar en la última jornada en el campo del Lleida. Leo pidió bajar tres categorías y echarle una mano a su compatriota Guillermo Hoyos.

El técnico argentino recibió como un regalo el detalle de humildad del 10 al que él había osado compararlo con Maradona. Leo no solo era un jugador fantástico sino un chico humilde que quiso ayudar a Hoyos y a sus compañeros para proclamarse campeones de liga.

Guillermo Hoyos creció como entrenador en el fútbol formativo del Barça / Javier Ferrándiz

Y así fue. Messi jugó un gran partido y el Juvenil B se proclamó campeón. Allí estaban las cámaras de Barça TV para inmortalizar una celebración en la que todos estaban eufóricos y el pequeño Leo apoyó a sus compañeros desde la discreción y sin querer ser protagonista.

Guillermo Hoyos dirigió por última vez (hasta ahora) a un Messi que posteriormente siguió el camino conocido de debutar y explotar todo su nivel estratosférico con el primer equipo blaugrana. En aquel momento la comparación con Maradona parecía osada pero Hoyos acertó. Hoy tiene el premio 23 años después de volver a ser entrenador de Messi en el Inter Miami.

Guillermo Hoyos suple a Mascherano en el banquillo del Inter / Inter Miami

El currículum de Hoyos en Argentina, México, Chile, Bolivia, Grecia y Chipre le ha dado la oportunidad de mejorar como técnico y perfeccionartodo lo que aprendió en sus dos temporadas en la cantera del Barça.

Ahora volverá a disfrutar de un Messi que ya no es un adolescente de 16 años sino un veterano que sigue ofreciendo lecciones de fútbol. Este deporte que tanto ama Guillermo le ha dado un regalo inesperado y es volver a dirigir a Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos.