Messi regresa al Spotify Camp Nou

Leo Messi ha sorprendido a todos publicando unas imágenes en su perfil de Instagram pisando el césped del Spotify Camp Nou. El delantero argentino ha visitado Barcelona y ha aprovechado la ocasión para ver de cerca cómo evolucionan las obras del templo blaugrana.

El exfutbolista del Barça acompañó las imágenes de un texto muy personal y emotivo en el que explica que "anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo".

Asimismo, el histórico '10' del Barça deja la puerta abierta a poder regresar al Spotify Camp Nou y no solo para decir adiós a la afición culer: "Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…", cierra con su mensaje en Instagram.

El delantero se encuentra inmerso en la disputa de los 'play off' de la MLS Cup donde su Inter Miami ya ha eliminado a Nashville en una eliminatoria al mejor de tres partidos: vencieron 3-1, cayeron por 2-1 y en el último encuentro volvieron a ganar 4-0 con dos goles y una asistencia del argentino.

Antes de disputar la semifinal de conferencia a partido único frente a Cincinnati, Messi tendrá un compromiso amistoso con la selección argentina disputando un partido frente a Angola el viernes 14 de noviembre a las 21:00 horas en Luanda. Para preparar este encuentro, la albiceleste se concentrará en la localidad alicantina de Algorfa.

Cuatro años y medio del último baile

La última vez que Leo Messi pisó el césped del Spotify Camp Nou fue el 15 de mayo de 2021 en un partido de LaLiga contra el Celta de Vigo (1-2). El argentino lo hizo sin saber que aquella sería la última vez que y, también, la última vez en la que anotó un gol con la camiseta del Barça.

Se marchó de vacaciones confiando plenamente en poder llegar a un acuerdo para renovar su contrato con el FC Barcelona. Aquella fue siempre su voluntad. Sin embargo, cuando regresó a la capital catalana, para sorpresa suya y de todo el barcelonismo, la situación económica que atravesaba el club se lo impidió. Se despidió en un acto solemne en el Auditori 1899 entre lágrimas el 8 de agosto de 2021 y poniendo rumbo al Paris Saint-Germain.

Tras dos temporadas en la capital francesa, puso rumbo a la Major League Soccer (MLS) para incorporarse al Inter Miami, donde coincidió con Jordi Alba y Sergio Busquets (quienes se retirarán cuando acabe la temporada), con Luis Suárez y con Javier Mascherano como entrenador.