Messi, como Piqué, Iniesta, Jordi Alba y Thiago: la generación dorada del Barça entra en los despachos

El mejor Barça de la historia se resiste a colgar las botas del todo. Tras décadas maravillando al mundo con un estilo inigualable y una vitrina repleta de títulos, la mítica generación dorada ha encontrado una nueva pasión: la gestión deportiva.

El bombazo de la semana ha sido la adquisición de la Unió Esportiva Cornellà por parte de Leo Messi. Lejos de tratarse de un movimiento aislado, este paso consolida un auténtico 'imperio culé' en las directivas de varios clubes catalanes y europeos.

No es el primer club del que Messi es propietario. En mayo de 2025, junto a Luis Suárez, fundó en Uruguay el Deportivo LSM. El equipo se proclamó campeón de la Divisional D y logró el ascenso a la Primera Divisional Amateur (tercera categoría) tras vencer al Liffa por 2-1 en noviembre de 2025.

Un mapa de propiedad con ADN Barça

La entrada de Messi en el Cornellà se suma a una lista cada vez más larga de excompañeros que han dado el salto a la propiedad de clubes. Los jugadores que crecieron juntos en La Masia han decidido devolver al fútbol todo lo que este les dio, invirtiendo en proyectos con potencial, arraigo local o fuerte componente formativo.

Gerard Piqué fue el pionero. En diciembre de 2018, a través de su empresa Kosmos, adquirió el FC Andorra cuando el club militaba en categorías regionales. Con una gestión ambiciosa y profesional, lo impulsó hasta la Segunda División, implantando una filosofía de juego claramente inspirada en el Barça.

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, comparece en rueda de prensa este miércoles en la sede central de la entidad bancaria MoraBanc, en Andorra la Vella / Fernando Galindo / EFE

En 2019, Kosmos también tomó el control del Gimnàstic de Manresa, una de las canteras más prestigiosas de Cataluña central, con el objetivo de convertirlo en la plataforma formativa del Andorra.

Andrés Iniesta dio el paso en noviembre de 2024 al convertirse en copropietario del FC Helsingør, de la tercera división danesa, a través de su agencia Never Say Never (NSN). Su objetivo es implantar una metodología de entrenamiento y desarrollo de talento basada en su experiencia en la élite mundial.

Los jugadores de la selección española, Thiago Alcántara (i) y Jordi Alba (d), durante la rueda de prensa ofrecida en la Isla de Ré / Kai Försterling / EFE

Los más recientes han sido Jordi Alba y Thiago Alcántara (junta directiva encabezada por Antoni Garcia i Acero). En abril de 2025, la dupla se hizo con las riendas del CE L’Hospitalet. Alba, nacido precisamente en L’Hospitalet de Llobregat, cumple así un sueño personal: "Devolver al club al lugar que se merece, en lo más alto del fútbol profesional". En su primera temporada, el equipo ya compite de tú a tú con el Cornellà en la pelea por el ascenso.

Esta red de clubes (Andorra, Cornellà, L’Hospitalet y Helsingør) comparte un mismo ADN: la apuesta decidida por la cantera, la profesionalización de las estructuras y un modelo de juego reconocible. El legado de aquel Barça de Pep Guardiola, Tito Vilanova y Luis Enrique ha trascendido con creces el césped. Ahora, la generación dorada se pone el traje y la corbata, pero su idea del fútbol sigue siendo exactamente la misma.