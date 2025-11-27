Messi, la palanca que necesita el Barça

El posible regreso de Leo Messi al Barça no sería solo una cuestión de nostalgia ni tampoco, que también, por razones deportivas: sería, sobre todo, una decisión estratégica de impacto económico inmediato, capaz de reactivar áreas enteras del club y devolver al Barça al liderazgo global de la industria del fútbol. En un momento en el que el club consolida su recuperación pero necesita un salto diferencial para competir con los gigantes europeos, Messi sigue siendo, incluso hoy, el activo deportivo comercial más potente del planeta.

Messi estuvo cerca de volver al Barça / VALENTI ENRICH / Enviados

Del pasado basta recordar una idea esencial: antes de su salida, Messi aportaba prácticamente un tercio de los ingresos del club. Tras irse, el Barça ha dejado de ingresar —según el análisis histórico de Marc Ciria publicado en 2021 en SPORT— unos 200–250 millones anuales. Pero lo importante no es el ayer: es lo que supondría su regreso ahora, en un contexto donde el propio financiero admite que la cifra se ha quedado corta. "Si sumamos el efecto que ha tenido como campeón del mundo y el incremento de sus patrocinadores, estaríamos hablando de un impacto real que ya no es de 600 millones en cuatro años, sino más bien de 800", explica. Y ese dato basta para entender el potencial de su vuelta.

El regreso de Messi supondría una gran palanca económica / SPORT

Porque el retorno de Messi no sería un simple reencuentro: sería un golpe en el mercado. Ciria lo define con una comparación que no necesita explicación: "Cuando una leyenda se va y todo el mundo descuenta que no volverá, su regreso provoca muchos más ingresos por efecto novedad. Es como cuando vuelven Oasis: multiplican por tres lo que ingresaban cuando estaban juntos", asegura sobre el motor que supondría su vuelta.

El club dispondría, además, de estructuras comerciales que en 2021 no existían o estaban mucho menos desarrolladas. Una de ellas es el área digital, hoy totalmente escalable. Cualquier fan del mundo puede comprar un producto oficial con un clic, y Messi es el imán definitivo de ese ecosistema global. La otra es BLM, que ahora sí permitiría un proyecto "estilo Jordan-Nike", pero con identidad blaugrana. El propio Ciria lo resume de forma nítida: "Cuando hablamos de Jordan-Nike, ahora deberíamos hablar de BLM-Messi. Productos exclusivos que exploten la simbología Messi-Barça". Ese modelo, que el club no había podido desplegar en vida competitiva del argentino, hoy sería una mina de oro.

Messi sería una enorme palanca económica para el Barça / SPORT

El impacto en ticketing sería igualmente gigantesco. En un Camp Nou renovado, con el turismo deportivo disparado y una demanda internacional creciente, la presencia de Messi convertiría cualquier partido en un acontecimiento global. "Si Messi volviera aunque fueran tres o seis meses para despedirse, el ticketing lo revientas", afirma Ciria, convencido de que las entradas podrían aumentar su rendimiento "un 30% sin forzar precios para el turista porque el socio debería tener otra consideración". Solo por el efecto de atracción mundial.

Messi, durante un encuentro en el Camp Nou / VALENTI ENRICH / Enviados

La llegada del argentino también transformaría el mapa de patrocinadores. Las grandes marcas, las que hoy parecen fuera del alcance del Barça, buscarían acercarse a Messi, no al revés. Eso reposicionaría al club entre las entidades más solventes del deporte mundial. "Con Messi, el valor del club aumentaría entre un 15% y un 20%", apunta el economista. Es decir, no por ganar títulos, sino simplemente por tener al crack en su ecosistema.

Cerrar el círculo virtuoso

Ese impulso global cerraría, además, el círculo que Ciria abrió en 2021, cuando alertó de que la salida de Messi significaría un golpe económico estructural. Su regreso daría veracidad a aquella tesis y devolvería al Barça a su rol natural dentro del fútbol europeo: un club que factura, crece y compite al nivel de los más grandes del mundo. Por eso, el financiero admite que, más allá de los números, existe un componente emocional que también forma parte del valor económico.

El retorno de Messi, en definitiva, no sería un gesto sentimental. Sería una operación estratégica de primer orden, capaz de redefinir el presente económico del club y proyectarlo hacia un futuro donde la marca Barça vuelva a situarse en la cima. No es solo un futbolista. Nunca lo fue. Es —y sería de nuevo— la gran palanca económica del Barça.