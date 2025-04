Messi: "Tras el Mundial, mi objetivo era volver al Barça"

Leo Messi sigue disfrutando del fútbol con el Inter de Miami y protagonizando actuaciones espectaculares que le encumbran como el mejor jugador de la MLS. El futbolista más grande de la historia realizó una amplia entrevista al canal de youtube 'Simplemente fútbol', dónde repasó su trayectoria y explicó que tras su periplo en el PSG intentó regresar al Camp Nou, pero no fue posible cerrar su incorporación: "Tras el mundial no podía verme en otro equipo europeo que no fuese el Barça. Mi objetivo era volver. Volver a mi casa, donde empezó todo. Pero desgraciadamente no pudo ser posible".

Tras cerrarse la puerta del Barça -el club no pudo incorporarle por sus problemas económicos- Messi explicó que decidió cerrar su etapa en el fútbol europeo para emprender una nueva aventura en la MLS: "La decisión de venir aquí fue puramente una decisión familiar. Vinimos a Estados Unidos, a Miami, para vivir esta nueva experiencia".

En la entrevista, Messi repasó su época blaugrana y comentó cómo fueron sus primeros pasos en el vestuario blaugrana dónde coincidió con grandísimos jugadores como Ronaldinho o Deco: "Siempre digo que el primer vestuario en el que entré fue excepcional. Estoy muy agradecido por la acogida que me dio todo el mundo: Ronaldinho, Deco, Sylvinho, además de Xavi e Iniesta, que estaban allí, y Puyol... Había grandes nombres y el equipo era increíble. Ganamos la Champions League por primera vez después de una larga ausencia en Barcelona. Y el hecho de que Rijkaard confiara en mí y me hiciera parte de ese equipo fue genial para mí y lo disfruté muchísimo".

El momento más duro que le tocó vivir a Messi y a sus compañeros fue la enfermedad de Tito Vilanova y su trágico desenlace, algo que marcó mucho al equipo y al vestuario en aquella época: "Lo que le pasó a Tito nos afectó mucho. Él no siempre estuvo con nosotros, pero sentíamos todo lo que estaba pasando, sabíamos que estaba pasando por momentos difíciles, que estaba sufriendo y nadie sabía cómo terminaría. Por supuesto, esto afectó al equipo. Fue una temporada dura en todo el sentido de la palabra por todo lo que pasó".

Y Leo también tuvo palabras de agradecimiento y admiración a Pep Guardiola, entrenador que le encumbró de forma definitiva: "Pep Guardiola es de otro mundo. Es diferente, ve cosas que nadie más ve. Cambió el fútbol. Todos querían copiarnos. De hecho, en cierto modo, perjudicó el fútbol, porque la gente intentaba jugar como nuestro Barcelona. Pero éramos un equipo especial... ese mediocampo, Xavi, Busi, Iniesta, todo era perfecto entre los jugadores y el entrenador".

Messi también elogió a Lamine Yamnal, futbolista que puede marcar una época en el Barça y en el fútbol mundial: "Impresionante lo que está demostrando Lamine Yamal, lo que está haciendo y lo que ha hecho ya. Ya ha sido campeón de la Eurocopa con España. Solo tiene 17 años, está en pleno proceso de crecimiento y seguirá creciendo como jugador y aportando cosas a su juego, como hice yo. Tiene cualidades increíbles y ya es uno de los mejores jugadores del mundo.”

A nivel personal, Messi indicó que desea seguir jugando y aseguró que todavía no está pensando en el Mundial del 2026: "No tengo dudas de que seguiré compitiendo. Esta naturaleza nunca me abandonará, porque es parte de mí. Así es como me criaron. Me encanta ganar y competir. Este año será importante para mi decisión respecto al Mundial. Mentiría si dijera que no estoy pensando en ello".