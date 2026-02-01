Messi, al margen de las elecciones del FC Barcelona

Es muy recurrente escuchar de boca de los candidatos de la oposición hablar de la imagen de Leo Messi y lo que significa y debe significar para el FC Barcelona. Hasta Víctor Font ha confesado públicamente que lo primero que haría si ganase las elecciones sería llamar a Messi. El argentino es patrimonio del club blaugrana y todos los saben.

De momento, ningún candidato ha llamado ni se ha puesto en contacto con el argentino. Messi está centrado en la pretemporada de su equipo y de gira por sudamericana y su intención es mantenerse al margen de las actuales elecciones a la presidencia del Barcelona. Su última experiencia no fue, además, positiva.

Leo mirará los 'toros' desde la barrera aún a sabiendas de que su nombre estará en boca de todos. Con mucha tranquilidad y centrado en lo que ahora mismo más le preocupa: el Inter Miami, que comienza la nueva MLS el próximo día 22 de febrero, y el próximo Mundial, que debe ser su último campeonato del mundo. La liga americana empieza ahora en febrero y las 'garzas' defienden el título conseguido la temporada pasada.

De momento, insistimos, ninguno de los aspirantes a la presidencia blaugrana ha contactado con Messi.

Laporta dimitirá a mediados de febrero

Más datos en clave electoral. El día 9 de febrero se anunciarán públicamente las próximas elecciones del Barcelona que se celebrarán el 15 de marzo. El actual presidente, Joan Laporta, deberá dimitir antes del 21 de febrero si quiere presentarse a las elecciones como así será.

La intención del máximo mandatario es no apurar al máximo los plazos y presentar su dimisión a mediados de febrero. Posiblemente tras el duelo en Montilivi ante el Girona. Se quedarán los seis directivos encabezados por Rafa Yuste en la junta gestora.

La presentación de candidaturas comenzará el 23 de febrero y abarcará hasta el 2 de marzo. La intención de Joan Laporta, ya en la campaña, es la de realizar un único debate de candidatos y cumplir con los habituales compromisos con los medios pero sin una exposición exagerada. Cree que no lo necesita. La campaña electoral propiamente dicha abarcará desde el 6 de marzo hasta el día 13 del mismo mes para dar paso a la jornada de reflexión previa a las votaciones del domingo día 15 de marzo.

Laporta quiere dejar todos los cabos bien atados antes de marcharse como ya ha hecho con la renovación de Fermín López hasta el 2031, pues luego no tomará posesión hasta el 1 de julio.