"Messi no tiene intención de volver al Barça"

Los rumores sobre el regreso de Leo Messi al FC Barcelona han sido una constante desde que el jugador anunciara llorando desde el Auditori 1899 del Camp Nou que dejaba el club de sus amores en aquel fatídico agosto de 2021.

"He hecho todo lo posible por quedarme", dijo entre lágrimas el argentino antes de poner rumbo a París para ponerse durante dos temporadas la camiseta del PSG, donde jugó sus últimos años en Europa. Ahora, casi cuatro años después y con una nueva vida en Miami en la MLS, todavía hay muchas heridas abiertas en la relación entre Messi y la junta directiva de Joan Laporta.

El presidente, después de ganar las elecciones en 2021, cerró la renovación del astro argentino para hacerla oficial en agosto, pero un juego de presiones de LaLiga, el Real Madrid y los avaladores del presidente, con la (no) firma por el proyecto de CVC de por medio, llevaron a Laporta a perder al mejor jugador de la historia y renunciar a su continuidad, una decisión que rompió su relación con Leo y que dificulta la posibilidad de una posible reunión antes de poner punto final a su magistral carrera.

Así lo deja entrever el periodista Guillem Balagué, biografo oficial de Lionel Messi, en una publicación que ha compartido en su cuenta oficial de 'X'. Balagué, que matiza en su perfil una noticia del canal deportivo sudamericano Dsports que asegura que el ex '10' del Barça no puede "parar sin haber jugado antes en el nuevo Camp Nou", asegura que el crack de Rosario, a día de hoy, "no tiene ninguna intención de regresar a Barcelona" como jugador y que lo ve imposible mientras Laporta siga al mando del club azulgrana.

Muy cómodo en Miami

Messi ha encontrado en Estados Unidos un ecosistema perfecto para proyectar su marca como jugador, siendo la cara visible de la MLS y del 'soccer' en el país del marketing. En Miami comparte equipo con sus compañeros más fieles y amigos íntimos fuera de la cancha -Suárez, Busquets y Jordi Alba-, por lo que todo parece encaminado a su continuidad cuando finalice su contrato actual, que expira al finalizar la temporada 2025.

Por delante, el equipo de Florida, capitaneado por el argentino, tiene por delante un año en el que disputarán cuatro competiciones: la Major League Soccer, la Copa de la Liga, la CONCACAF Champions League y el Mundial de Clubes que, precisamente, se disputa en suelo americano.