FC Barcelona
Messi enciende la polémica: Del homenaje de Laporta, a la presidencia de Honor de Font
Era más que previsible que el nombre de Leo Messi iba a provocar otro enfrentamiento de primer orden entre los candidatos a la presidencia del FC Barcelona. Mientras Joan Laporta se mantuvo firme en su idea de buscar el momento propicio para un homenaje de futuro, Víctor Font arremetió con dureza contra el expresidente acusándolo de "menospreciar al jugador más importante de la historia del club".
Joan Laporta quiso zanjar cualquier discusión sobre la figura de Leo Messi señalando que "estamos trabajando en un homenaje que permita un reconocimiento especial a Messi, con un estadio a pleno rendimiento, como se merece. Creo que es lo mejor, pero ahora es momento de hablar de presente y futuro. Creo que ahora debemos centrarnos en Lamine, Cubarsí, Pedri, Hansi Flick y compañía. Repito, máximo respeto para Leo Messi, pero es importante no utilizarlo en este proceso electoral".
Víctor Font no se anduvo con rodeos y aprovechó las últimas polémicas con Leo Messi para atacar con dureza a Laporta. "Messi quiere el cambio. Nosotros estamos trabajando en la reconciliación con Leo y estamos muy ilusionados en que será una realidad muy pronto. Llevamos dos años preparando un proyecto de futuro con Messi mientras tu menosprecias a Leo, hablando de él como pasado, y no como presente y futuro. Eso es menospreciarlo".
Font, por último, incidió en tres propuestas concretas para recuperar a la figura de Messi. "Queremos que Messi represente al Barça como presidente de Honor, como lo hizo Johan durante tan poco tiempo. También queremos asociar a Messi a la marca Barça, algo que nos generaría muchos millones, al igual que Jordan con Nike. Y tercera, cicatrizar la herida abierta que nos supuso la marcha de Messi en agosto. Queremos que Leo Messi, la dirección deportiva y Flick se reúnan para decidir cómo debe ser la mejor despedida del Barça. Y si debe jugar unos partidos, pues que lo haga. Con nosotros no hay lugar al menosprecio".
