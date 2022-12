Messi ya lo dijo: Estas fueron sus palabras sobre Mateu Lahoz en el Mundial

Argentina acabó desquiciada con Mateu Lahoz ante Países Bajos pese a pasar a semifinales "La gente vio lo que fue, la FIFA no puede poner un árbitro así para este nivel de partidos", aseguró el '10' y capitán de la albiceleste

Mateu Lahoz volvía a pitar un partido en LaLiga tras su andadura en el Mundial de Qatar. Una andadura que acabó de forma fulminante tras otra dudosa actuación en uno de los partidazos de la cita mundialista, como fue el Países Bajos - Argentina de los cuartos de final.

Tras el partido, Leo Messi, capitán de la albiceleste, se mostró muy molesto con la actuación del colegiado español. Pero no fue el único, y más tarde el 'Dibu' Martínez hizo unas declaraciones incendiarias parecidas.

"La gente vio lo que fue, la FIFA no puede poner un árbitro así para este nivel de partidos", dijo Messi. "No puedes ser sincero, no puedes decir lo que piensas. Teníamos miedo antes del partidos porque sabíamos lo que era. No estuvo a la altura del partido".

El encuentro acabó con 18 tarjetas amarillas, contando la tanda de penaltis, lo que suponía el récord absoluto de la historia de los mundiales.

"Dio diez minutos, quería que nos empatasen. El peor árbitro de la Copa, de lejos", dijo el 'Dibu' sobre Mateu. "Es una locura ese árbitro, un arrogante, le decís algo y te habla mal..."

El derbi Barça-Espanyol ha terminado con 15 amarillas, lo que supone el récord de la historia de LaLiga.

Mateu ha enseñado 33 tarjetas amarillas, tres de ellas dobles amarillas, en sus dos últimos partidos arbitrados.