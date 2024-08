Messi también se despide de Sergi Roberto

Los caminos de Sergi Roberto y el FC Barcelona se separan este verano tras más de 18 años en el club azulgrana. El de Reus no renovará su contrato con el Barça y saldrá como agente libre, después de finalizar su vinculación contractual el pasado 30 de junio.

"Culés, ha llegado el momento de daros las gracias por todo este viaje que hemos hecho juntos". Así empezaba el vídeo de despedida del jugador, publicado en sus redes sociales y en las del club. Con su adiós siendo capitán del Barça, al igual que Busquets y anteriormente Leo Messi, Sergi Roberto seguirá su carrera como futbolista lejos de Barcelona.

Las palabras de Leo Messi

El astro argentino, que vivió una situación similar a la salida de Roberto del Barça, publicó una fotografía en historias de Instagram con el siguiente mensaje: "¡Toda la suerte en tu nueva etapa. Te deseo lo mejor!", unas palabras de Messi para su excompañero de equipo.

Messi no continuó en el Barça por el Fair Play financiero, similar a la salida del ya ex capitán del Barça. A Sergi Roberto se le acabó el contrato y Sergi Roberto no seguirá en su casa.

De hecho, el club tiene preparado un acto de despedida para en el Spotify Camp Nou para el que era el primer capitán del Barça y canterano de La Masia.

Otras despedidas por redes sociales

Leo Messi no ha sido el único compañero de Sergi Roberto que le ha dedicado unas palabras por redes sociales. El futuro primer capitán Marc ter Stegen definió a Roberto como 'una leyenda del club", afirmando que le extrañará en el vestuario.

Otro jugador actual de la plantilla, Iñigo Martínez, se despidió de él diciendo que "hoy es un día difícil para todos nosotros, ya que tenemos que despedirnos de alguien que ha sido más que un capitán, tú has sido el corazón y el alma de este equipo". Incluso Xavi Hernández, su último entrenador, publicó: "¡Un ejemplo en todo!", al que una vez fue compañero de vestuario.

Los otros azulgranas en el Inter de Miami, Sergio Busquets y Jordi Alba, se han querido despedir de Sergi Roberto.

Busquets, al que Roberto le cogió el brazalete de primer capitán, publicó: "Gracias por todo @Sergiroberto. Has sido un ejemplo tanto dentro como fuera y te mereces lo mejor. Un placer compartir tantos momentos a tu lado amigo". Jordi Alba por su parte, le deseó lo mejor al de Reus: "Te vas del club de tu vida habiéndolo dado todo y con numerosos recuerdos que muchos soñarían vivir. Fue para mí un orgullo poder lucir la camiseta del Barça tantos años a tu lado y vivir muchos momentos icónicos y especiales del equipo. Muchísima suerte en esta nueva etapa que está por venir tanto a ti como a tu familia, amigo".

Sin ninguna duda, el legado de Sergi Roberto en el Barça es y será un ejemplo para todos los aficionados y canteranos que quieran seguir sus pasos.