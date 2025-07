Messi da la alternativa a Lamine Yamal

Con la marcha de Leo Messi del FC Barcelona, se atisbaba una larga travesía en el desierto en el club azulgrana. El argentino capitalizaba todo el juego del equipo y era la pieza sobre la que se sostenía el Barça. Parecía imposible, pero apenas dos años después de su despedida, la historia se repitió y volvió a emerger otro crack mundial de la Masia. Con tan solo 16 años, Lamine Yamal se convirtió en uno de los líderes de la plantilla y con 17 ya se encuentra en las quinielas para ganar el Balón de Oro.

Más allá de las fotografías con el astro argentino cuando Lamine era un chaval más de la Masia, el contacto entre ambos desde el debut del de Rocafonda con el primer equipo ha sido prácticamente nulo, al menos públicamente. Sin embargo, este martes Leo Messi se ha dirigido directamente a la joven perla del Barcelona, aunque de forma epistolar.

En un anuncio de Adidas, publicado en las redes sociales de la firma alemana, la leyenda del fútbol Leo Messi ha enviado un mensaje a Lamine Yamal: "Blame it on the boots", escribe el argentino en una carta con el nombre del actual crack del Barça como destinatario. Esta expresión inglesa, que significa 'échale la culpa a las botas', hace referencia a las bambas F50, que ambos futbolistas usan, pero también al descaro que tienen dentro del campo que les lleva a hacer acciones inimaginables.

Con estas palabras, Leo Messi le da la alternativa a Lamine Yamal. Ahora bien, ese camino ya se inició de forma profética con aquella fotografía captada por SPORT en la campaña conjunta entre la Fundació FC Barcelona y Unicef, en la que el argentino 'bautizaba' a Lamine. Así, la estrella culé será el encargado de continuar el legado del rosarino para mantener al Barça en la senda de los éxitos.

Lionel Messi en 2007 bañando a Lamine Yamal para un calendario benéfico. / EFE

Precisamente, Lamine Yamal también heredará el legendario 10 de Leo Messi. El mítico dorsal del Barcelona, que ha sido portado por íconos futbolísticos de la talla de Maradona, Rivaldo, Romario o Ronaldinho, ha quedado libre tras la marcha de Ansu Fati al Mónaco en calidad de cedido. De este modo, la joven perla de la Masia sigue los pasos del astro argentino, que también lució el número ‘19’ en la camiseta en sus inicios en el primer equipo.