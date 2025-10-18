Messi también conquista el mundo del vino: tres nuevas variedades se suman a su Lionel Collection

Leo Messi es como el buen vino; cada año que pasa parece mejor y su universo no tiene límites. Esta vez, el crack argentino volvió a ser noticia fuera de los terrenos de juego con un lanzamiento que ha causado sensación: tres nuevas variedades se suman a su exclusiva Lionel Collection, su línea de vinos premium creada en colaboración con MM Winemaker.

El anuncio, realizado a través de las redes sociales del propio Lionel Messi el pasado miércoles, ha desatado una auténtica avalancha de pedidos en la web oficial de la marca. Los nuevos protagonistas son un blanco Johannisberg AOC, un rosado Pinot Noir AOC y un espumoso brut Pinot Nero Spumante, elaborados en la región suiza de Valais, una de las zonas vinícolas más prestigiosas de Europa.

El rosado Pinot Noir / Lionel Collection

La Lionel Collection crece

Estas tres nuevas botellas se suman a la línea GOAT10, que debutó hace apenas un año con dos tintos: Syrah y Primitivo, producidos en el sur de Italia con denominación de origen IGT. Desde entonces, la colección se ha convertido en un fenómeno, tanto para coleccionistas como para amantes del vino. Hay varios motivos para ello: cada botella destaca por su calidad enológica y por su diseño exclusivo con imágenes inéditas del '10'.

“Muchos me han hablado de estos vinos únicos que hemos elaborado con MM Winemaker. Me alegra muchísimo ver a tanta gente que ya lo ha probado y lo está disfrutando. Espero que les guste tanto como a nosotros y que todos puedan seguir disfrutándolo juntos”, expresó Leo Messi tras el anuncio de sus nuevos vinos.

El vino blanco Johannisberg / Lionel Collection

En MM Winemaker también celebraron la alianza con el astro argentino: “Estamos muy satisfechos con el resultado de esta colección, que rinde homenaje a una verdadera leyenda y combina calidad excepcional con nuestra rica herencia vinícola”.

Un sello de calidad internacional

Con sede en Suiza y más de 500 galardones en concursos internacionales, MM Winemaker es un nombre de referencia en la enología mundial. Su alianza con Messi no solo ha llevado la marca a nuevos públicos, sino que ha consolidado la Lionel Collection como un producto premium con alma futbolera. Messi ya es eterno en el fútbol. Y ahora, también empieza a dejar huella en el mundo del vino.