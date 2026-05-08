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Messi bendice a Lamine Yamal como su heredero: "Me recuerda a mí de joven"

El astro argentino eligió al jugador que más le recuerda a sus inicios por su edad y potencial

Leo Messi, capitán del Inter Miami

Leo Messi, capitán del Inter Miami / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

Messi, el mejor jugador de la historia del Barça y del fútbol, marcó la época contemporánea de este deporte. Mantenerse en el trono durante quince años es algo que parece irrepetible; de hecho, cuesta imaginar que volvamos a ver a alguien tomando el relevo del mejor del mundo a un nivel tan acaparador, insultante y regular. Sin embargo, por caprichos del destino, la Masia quiso que, más pronto de lo que cualquiera esperaba, emergiera un chico que, a pasos agigantados, ha protagonizado una de las irrupciones más bestias que se recuerdan, incluso por encima de la del propio Leo.

Lamine Yamal tiene 18 años y no solo afronta ya su tercera temporada con el primer equipo, sino que es la estrella absoluta. Pese a que las comparaciones son odiosas, el estatus del catalán no deja lugar a dudas. Con sus títulos, su segundo puesto en el Balón de Oro y el hecho de haber sido considerado ya el mejor del mundo a esta edad, lo destinan a marcar una época, otra vez, en el FC Barcelona.

Messi y Lamine no llegaron a coincidir ni siquiera en el mismo continente. Pudimos haber vivido una Finalissima que los enfrentara en un partido memorable, pero los conflictos bélicos lo impidieron. Ahora, con el argentino viviendo sus últimos años con tranquilidad en Miami y el de Rocafonda siendo el referente de un proyecto ilusionante y con mucho futuro, ambos transitan etapas diferentes. Pero, en el fondo, son un espejo, como ha reconocido el propio Leo.

En un acto reciente con Adidas, le preguntaron a Messi cuál era el jugador de esta nueva generación que más le recordaba a él en sus inicios, a lo que el de Rosario contestó: "Hay una nueva generación de futbolistas que es muy buena y que tiene muchos años por delante, pero si me tengo que quedar con uno por la edad, por lo que ha hecho hasta ahora y por el futuro que puede llegar a tener, es Lamine. No hay duda, para mí es el mejor".

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Unas palabras que van a misa. Aunque ya había lanzado elogios hacia él en el pasado, esta última confesión sobre con quién se identifica al recordar su juventud es una auténtica bendición para un jugador que hace tiempo dejó de ser una promesa para ser una realidad. Lamine no necesita la aprobación de nadie más: el reconocimiento de Messi es la cima para cualquier futbolista. Una vez más, el nuevo '10' ha roto una barrera.

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