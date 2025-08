Messi, su adiós del Barça y cuatro años de una herida abierta: "Hice todo lo posible para quedarme"

El 5 de agosto de 2021 a las 19:35 horas el Barça anunció una de las noticias más dolorosas de la historia del club: "Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona". De esta forma, el capítulo que empezó el año 2000 cuando llegó al Fútbol Base de la entidad catalana terminaba de la peor forma posible. El club y el jugador habían llegado a un acuerdo por su renovación, pero la mala situación económica de los azulgranas impidió que el acuerdo se formalizase.

Su marcha dejó un vacío muy grande, tanto en el equipo como en los aficionados. Messi debutó el 16 de noviembre de 2003 ante el Oporto en un encuentro amistoso el día de la inauguración de su estadio, Do Dragão. El jugador formado en La Masia se estrenó bajo las órdenes de Frank Rijkaard en el minuto 71 de partido y, aunque los blaugranas acabaron perdiendo por 2 goles a 0, la historia de Leo no había hecho más que empezar.

Su debut oficial con la camiseta del Barça llegó casi un año después, el 16 de octubre de 2004, cuando en el minuto 82, el técnico neerlandés decidió cambiar a Deco para que entrase el argentino, quien en aquel entonces tenía 17 años. Desde ese momento y a medida que acumulaba tiempo en el césped, el jugador demostró ser el mejor jugador del mundo y, actualmente, aglutina los principales récords de la historia del FC Barcelona.

En 2021 el astro argentino superó a Xavi Hernández (767) como el jugador que más partidos ha disputado con la camiseta azulgrana. En 778 encuentros oficiales, el delantero anotó 672 goles y repartió 265 asistencias. Además, entre otros muchos logros, Messi puede presumir de ser el futbolista que más títulos y más victorias ha conseguido en los 125 años de historia del Club.

En el caso de los títulos colectivos, Leo tiene en su palmarés con el Barcelona diez Ligas, cuatro Champions, siete Copas del Rey, ocho Supercopas de España, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes, cuatro Copas Catalunya y dos Supercopas Catalunya. Además, tampoco podemos olvidar los reconocimientos individuales que sumó con el conjunto catalán, donde se encuentran seis Balones de Oro (el séptimo lo ganó unos pocos meses después de fichar por el PSG) y seis Botas de Oro.

Las lágrimas de Messi

El día de su despedida Leo Messi no pudo contener las lágrimas, porque como él mismo dijo, "hice todo lo posible para quedarme, es lo que quería y no pudo ser". Además, en su discurso añadió que "este es el momento más difícil de mi carrera deportiva. He tenido muchos momentos difíciles, muchas derrotas, pero no así. Esto ya no vuelve, es el final en este club y ahora comienza una nueva historia. Crecí con los valores de este Club, de humildad y respeto, así he llevado la camiseta del Barça en todo y que se me reconozca por ello es parte de mi fútbol y de mí".

En este sentido, el argentino no pudo despedirse de la afición en un homenaje a su altura, puesto que su marcha llegó de forma imprevisible y aún había restricciones por la pandemia. Algo que se tendría que remediar una vez que el Spotify Camp Nou esté listo de acoger el acto que se merece.