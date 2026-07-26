Un mes clave para Hamza Abdelkarim en el Barça

El FC Barcelona partirá este lunes hacia East Midlands para el 'stage' de pretemporada en St. George's Park. El equipo de Flick estará una semana en el Reino Unido preparando de la mejor manera posible la temporada 2026/27 y disputará en tierras inglesas un amistoso contra el Birmingham City. El entrenador alemán aún no podrá contar con muchos efectivos del primer equipo que se encuentran de vacaciones tras disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Será una buena oportunidad para los jóvenes que ya llevan dos semanas a las órdenes del teutón de seguir intentando convencerle de que pueden tener un hueco en su proyecto en un futuro a corto-medio plazo. Uno de los nombres propios será el de Hamza Abdelkarim. El delantero egipcio, que participó en la Copa del Mundo pero renunció a su periodo de descanso vacacional para intentar ganarse a Hansi desde el primer segundo, está en alta consideración en el club blaugrana y es uno de los jóvenes que más expectación genera entre los aficionados.

Buenas sensaciones contra el Europa

Hamza fue titular y lució el '9' en el partido de entrenamiento ante el CE Europa. No marcó en los 45 minutos en los que estuvo sobre el terreno de juego, pero según varias fuentes ofreció un buen rendimiento. Lógicamente, a sus 18 años aún tiene un margen de mejora enorme, pero su juego de espaldas y su perfil de '9' puro, de los de la vieja escuela, lo convierten en un efectivo muy a tener en cuenta de cara para el Barça.

Los problemas burocráticos solo le permitieron jugar unos dos meses con el juvenil culé la temporada pasada, pero el futbolista africano ya dio muestras de su calidad y, sobre todo, de su olfato goleador. Marcó seis tantos en 10 apariciones y se ganó la primera convocatoria con la selección absoluta egipcia. Ni más ni menos que para un Mundial, donde disputó 57 minutos repartidos en cuatro encuentros.

Todo abierto

A estas alturas de la película no se puede descartar ningún escenario para Hamza. Ya explicamos en SPORT que la idea de la dirección deportiva blaugrana pasa porque el delantero esté muy cerca del primer equipo. Que se ejercite habitualmente a las órdenes de Flick, ejerza las funciones de plan C para la delantera cuando sea necesario y 'baje' al filial en los momentos de la temporada en que los minutos estén más caros para no estar parado. Tampoco se puede descartar, en función de los acontecimientos, una cesión para que se foguee en una categoría superior a la Segunda RFEF.

La realidad, insistimos, es que las próximas semanas serán decisivas para el futuro del atacante egipcio. En primer lugar, Deco debe atar aún al relevo de Robert Lewandowski: Julián Álvarez es el gran deseado, pero el Atlético de Madrid no ha podido dejar más claro, al menos públicamente, que no tiene ninguna intención de traspasar a su futbolista franquicia. La secretaría técnica culé, mientras tanto, explora alternativas en el mercado.

Por otra parte, tampoco está nada clara la continuidad de Ferran Torres. El de Foios, héroe de España en la consecución de la segunda estrella, acaba contrato el 30 de junio de 2027 y tiene varios pretendientes. El PSG de Luis Enrique es el mejor posicionado para obtener sus servicios en caso de que el valenciano decida cambiar de aires.

Todavía restan muchos movimientos de mercado que, de un modo u otro, influirán en la situación de Hamza en el Barça. Él, de momento, sacrificó sus vacaciones para partir con ventaja a la hora de pugnar por un puesto parecido al que, en las últimas temporadas, han tenido Pau Víctor o Roony Bardghji en el primer equipo barcelonista.