Merino y Cucurella, a favor del Villarreal - Barça en Miami: "No es malo para el fútbol español"

El Villarreal - Barça en Miami está siendo uno de los puntos de discusión en el fútbol español en los últimos días. Desde hace años, la Liga ha querido enviar algún encuentro de la competición a los Estados Unidos, siguiendo un modelo similar al que se utiliza en otros deportes como la NBA en el baloncesto.

Este año parece que sí que Tebas conseguirá enviar un encuentro a Miami, ya que el Villarreal - Barça apunta a la ciudad de Florida. Algunos entrenadores y futbolistas se mostraron en contra de esta medida. Pero también hay profesionales del fútbol que se han mostrado a favor, como Marc Cucurella y Mikel Merino en una rueda de prensa de la selección con TCL.

En la comparecencia los dos futbolistas se han pronunciado sobre el Villarreal - FC Barcelona que se celebrará en Miami. El actual jugador del Arsenal ha explicado que "esto es hacia donde están yendo todas las competiciones, como la NBA o la NFL. Creo que no es malo para LaLiga y el fútbol español poder enseñar la calidad que hay en nuestra competición, siempre y cuando todo el mundo esté de acuerdo". Por su parte, el lateral del Chelsea ha seguido una línea continuista respecto a la de su compañero. "Puede ser bueno, porque llevas el espectáculo a otra parte del mundo para que la gente que está allí y no puede pagarse un viaje pueda observar un partido de nuestra liga".

Los jugadores de España celebran el gol de Cucurella / VASSIL DONEV / EFE

Los dos jugadores son parte de la convocatoria de Luis de la Fuente para jugar los dos encuentros de clasificación para el Mundial 2026 ante Bulgaria y Georgia. Por último, ambos se han pronunciado acerca de cómo es el trato de la que reciben en la Selección: "Los entrenos son individualizados, porque son conscientes del calendario apretado. Es todo sano abierto y transparente", explicó Merino.

Por su parte, Cucurella destacó los buenos momentos que pasan en las convocatorias con sus compañeros: "Tenemos una buena relación con la selección. Es un placer venir aquí y cuando no vienes recuerdas estos momentos".

El pasado lunes, el Comité Ejecutivo de la UEFA comunicó que el encuentro en Miami entre Villarreal y FC Barcelona puede disputarse. La UEFA había recibido la solicitud de la Federación Española para que este partido pudiese jugarse fuera de España, así como otra petición de la Federación Italiana para que el partido entre el Milan y el Como se pudiese disputar en Perth el 6 de febrero de 2026. Ahora, todo apunta a que seguramente esta temporada veremos un partido de la Liga por primera vez en Estados Unidos.