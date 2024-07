Merino: No al Atlético y abre la puerta a Barça y Arsenal

Mikel Merino, jugador de la Real Sociedad, le ha comunicado al Atlético de Madrid que no quiere fichar por el club colchonero porque no le convence el proyecto deportivo que le han presentado. Según informa el diario vasco, el internacional español ha recibido el interés del equipo de Cholo Simeone pero no se ha sentido atraído por dicha voluntad. El Atlético, por otra parte, sí parece que ha convencido a Robin Le Normand, jugador también de la Real Sociedad.

Mikel Merino tiene varias opciones encima de la mesa. Está la del Barcelona, club que ha mostrado su interés a falta de resolver los problemas financieros que atraviesa. El Barça, de la mano de Deco, está interesado en ficharle pagando unso 30 millones de euros de traspaso. El Arsenal de Mikel Arteta es otro de los clubs que se ha interesado por Mikel Merino, opción que el jugador todaví ano ha descartado. El Arsenal está dispuesto a pagar esta cantidad sin plazos, una opción que encaja dentro de la idea de la Real Sociedad.

Así pues, descartado el Atlético, Barcelona y Arsenal son las dos opciones que hay encima de la mesa. La buena relación entre Joan Laporta y Jokin Aperribay, presidente del Barcelona y de la Real Sociedad respectivamente, hacen que la opción azuñgrana se mantenga allí pese a la mayor solvencia económcia del Arsenal.