Los mercados de Laporta (2021-2026): seis años de cambios y decisiones

Joan Laporta regresó a la presidencia del FC Barcelona en marzo de 2021 y, desde entonces, el club ha atravesado mercados muy diferentes. Desde una primera ventana condicionada por la delicada situación económica hasta operaciones de gran impacto como las de Lewandowski, Raphinha, Koundé o, ahora, Rodri y Anthony Gordon. Seis temporadas después, la fotografía global, sin contar variables, es de 528,4 millones.

La evolución, además, no ha sido lineal. El Barça ha alternado grandes inversiones con mercados de contención, hasta llegar al verano de 2026, cuando Deco ha protagonizado el mayor desembolso de la segunda etapa de Laporta.

2021-22 (57,5 millones): El peso de la herencia

El primer mercado de Laporta estuvo marcado por la necesidad de reconstruir la plantilla y las enormes limitaciones económicas del club. Aun así, llegaron diez jugadores: Ferran Torres, Eric Garcia, Abde, Yusuf Demir, Memphis Depay, Sergio Agüero, Pierre-Emerick Aubameyang, Dani Alves, Adama Traoré y Luuk de Jong.

La operación más importante fue la de Ferran Torres, por quien el Barça pagó 55 millones al Manchester City, mientras que el resto de incorporaciones llegaron mediante cesión o como agentes libres. El gasto total de aquel mercado se situó en 57,5 millones. Fue, en cualquier caso, un mercado muy condicionado por la situación financiera y por la necesidad de encontrar soluciones a corto plazo.

2022-23 (158 millones): El verano del cambio

Un año después llegó el primer gran salto inversor de la era Laporta. El Barça puso en marcha las famosas palancas económicas y pudo acometer un mercado de una dimensión muy diferente. El club destinó 158 millones de euros a cuatro operaciones: Raphinha, Jules Koundé, Robert Lewandowski y Pablo Torre. Las incorporaciones de Andreas Christensen, Franck Kessié, Héctor Bellerín y Marcos Alonso se produjeron sin pagar traspaso.

Raphinha y Koundé fueron las grandes inversiones del verano, mientras que Lewandowski llegó procedente del Bayern para convertirse en la gran referencia ofensiva del proyecto de Xavi. El mercado permitió reconstruir buena parte de la columna vertebral del equipo y acabó siendo, hasta este verano, el más caro de la segunda etapa de Laporta.

2023-24 (33,4 millones): Una apuesta fallida

Después del esfuerzo del verano anterior llegó un mercado mucho más contenido. El Barça gastó 33,4 millones de euros, prácticamente concentrados en dos operaciones: Vitor Roque (30 millones) y Oriol Romeu (3,4 millones). La cifra de 33,4 millones coincide con los registros de Transfermarkt.

Ilkay Gundogan llegó libre, mientras que Iñigo Martínez también lo hizo sin coste de traspaso. Joao Félix y Joao Cancelo fueron incorporados mediante cesión, por lo que no forman parte de la cifra de inversión en fichajes. Fue, por tanto, el mercado de menor gasto de todo el periodo hasta la llegada del verano de 2025.

2024-25 (57,5 millones): Sin Nico Williams pero con Dani Olmo

El Barça volvió a aumentar su inversión con Dani Olmo como gran apuesta. El internacional español llegó procedente del Leipzig y se convirtió en la operación estrella de aquel verano. Pau Víctor completó las incorporaciones con coste. El gasto que manejamos para este análisis es de 57,5 millones de euros, dejando fuera las incorporaciones a coste cero y las cesiones.

La operación Olmo, además, tuvo una particularidad que acabaría condicionando buena parte de la temporada: sus problemas de inscripción en LaLiga. El Barça tuvo que afrontar una compleja batalla administrativa para poder mantener al futbolista inscrito.

2025-26 (27,5 millones): Un portero para marcar una época

El verano de 2025 fue, en cambio, uno de los más austeros de la etapa. El Barça solo destinó 27,5 millones de euros a fichajes: 25 millones por Joan García y 2,5 millones por Roony Bardghji. Joan García llegó después de que el Barça activara su cláusula de rescisión de 25 millones de euros más IPC, según anunció oficialmente el club.

Marcus Rashford llegó cedido desde el Manchester United y, por tanto, no entra en el gasto de traspasos de esta clasificación. El resultado fue el mercado con menor inversión de la segunda etapa de Laporta.

2026-27 (172,5 millones)... Un verano estratégico

El Barça ha realizado una profunda remodelación de la plantilla y, sin contar variables, ya ha comprometido 172,5 millones. La operación más cara es Anthony Gordon: 70 millones fijos más 10 millones en variables. Es decir, puede alcanzar los 80 millones. Las variables están vinculadas, entre otros conceptos, a títulos y a la participación del futbolista.

El segundo gran desembolso es Rodri. El Barça pactó con el Manchester City 60 millones fijos, mientras que las variables pueden elevar la operación hasta los 75 millones. Karim Adeyemi supone otros 22 millones fijos, con hasta 7 millones adicionales en variables. La operación puede alcanzar, por tanto, los 29 millones. A ellos se suman Jesse Bisiwu (8,5 millones), Dominik Livaković (2 millones más 0,5 en variables) y Gabriel Jesus (10 millones más 5 en variables).

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Cancelo, por su parte, llegó libre, por lo que su incorporación no añade ningún coste de traspaso a la cuenta. La evolución permite visualizar dos etapas muy distintas dentro de la presidencia de Laporta. Entre 2021 y 2025, el Barça invirtió 316,4 millones de euros en cuatro mercados. El verano de 2022 fue el gran pico, con 158 millones, mientras que 2023-24 y 2025-26 fueron ejercicios de mucha mayor contención. Con los 172,5 millones fijos de 2026-27, el gasto acumulado desde el regreso de Laporta asciende a 528,4 millones de euros.